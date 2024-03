Finner og fjerner skjult støv med maksimal effekt

Gi hjemmet ditt en grundig rengjøring med Philips-støvsugeren med pose i 6000-serien. AirflowMax-teknologien sørger for at sugeeffekten forblir høy, mens TriActive+ LED-munnstykket avslører usynlig støv slik at du aldri går glipp av et eneste punkt. Se alle fordeler