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Utgått

Skjærehoder

SH70/50

3.1
| (77) Anmeldelser
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Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 7000.
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  • Gått ut av produksjon

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Skjærehoder for SHAVER Series 7000

Skjærehoder for SHAVER Series 7000

Skjærehodene SH70 er kompatible med barbermaskinseriene 7000 (S7xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW7700.

GentleTrack-blader sørger for tett og hudvennlig barbering

GentleTrack-blader sørger for tett og hudvennlig barbering

De nyutviklede bladene kutter hårene i den mest optimale kutteposisjonen. Dermed reduseres irritasjon forårsaket av lugging.

Super Lift & Cut-barbermaskin for en komfortabel og tett barbering

Super Lift & Cut-barbermaskin for en komfortabel og tett barbering

Det doble bladsystemet som er innebygd i den elektriske barbermaskinen, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.1

av 5

77

Anmeldelser

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Fordeler

Quick recharge fits nicely in the hand

Ulemper

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/70 Shaving unit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/70 Shaving unit

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads

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