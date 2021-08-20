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Utgått
SH70/50
Gått ut av produksjon
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Skjærehodene SH70 er kompatible med barbermaskinseriene 7000 (S7xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW7700.
De nyutviklede bladene kutter hårene i den mest optimale kutteposisjonen. Dermed reduseres irritasjon forårsaket av lugging.
Det doble bladsystemet som er innebygd i den elektriske barbermaskinen, løfter skjegget for å kutte komfortabelt under hudnivå for en tettere barbering.
3.1
av 5
77
Anmeldelser
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Fordeler
Quick recharge fits nicely in the hand
Ulemper
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/70 Shaving unit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/70 Shaving unit
Eddie57
10/12/2017
United Kingdom
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads
TweedleD
10/12/2017
United Kingdom
Bekreftet kjøper
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH70/50 Shaving heads