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  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
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  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering
  • Beskytter mot irritert hud etter barbering

Utgått

Shaver series 7000Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S7370/12

4.1
| (2712) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Beskytter mot irritert hud etter barbering
Serie 7000 - Philips sin nr. 1 barbermaskin for ømfintlig hud. Beskyttende ringer rundt skjæreelementene minimerer effektivt friksjonen mot huden. Ringene er laget av et patentert materiale med mikroperler, og teknologien er dermatologisk testet og klinisk bevist å redusere hudirritasjon ved barbering.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Philips Nr. 1 på følsom hud

Beskytter mot irritert hud etter barbering

  • SkinGlide-ringer

  • GentlePrecisionPRO-knivblader

  • SmartClick-presisjonstrimmer

SkinGlide-ringer med antifriksjonsbelegg for god gli

SkinGlide-ringer med antifriksjonsbelegg for god gli

Opplev en mer komfortabel barbering med SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer friksjonen og overflatemotstanden mellom barbermaskinen og huden. Dette gir en barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som beskytter mot hudirritasjon.

Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk

Flex-hoder med fem retninger følger konturene med lettere trykk

Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem retninger, slik at de forsiktig følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger mindre trykk for å barbere tettere, og påkjenningen på huden minimeres.

Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

Knivbladene beskytter huden og kutter tredagersskjegg jevnt også

Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som beskytter huden, designet for bare å klippe hår og ikke huden. V-formede knivblader holder huden unna knivbladene for en tett og jevn barbering – selv på tredagersskjegg.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

2712

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

12/09/2019

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Nye kniver

Maskinen er god, så lenge knivene er skarpe. Så det var som dag og natt da jeg fikk nye kniver.

Fordeler

Barbeter tett

Ulemper

Knivene holder ikke mange år

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7370/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7370/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

07/05/2019

Norge

Norge

Omtrent like tett som høvel!

Dette er første gang i et langt liv at jeg har opplevd at en barbermaskin barberer omtrent like tett som en moderne barberhøvel. Takk Philips!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

19/02/2018

Norge

Norge

Philips shaver 7710

Har hatt denne barbermaskinen i vel et års tid og er fortsatt veldig godt fornøyd. Enkel i bruk ed å benytte kombinert lade og rense stasjonen. Følger konturene i ansiktet veldig godt.Den barberer tett og godt. Jeg benytter også "kosten"(ekstrautstyr) til å rense/pleie huden i ansiktet. Herlig å få skrubbet ansiktet og fjernet døde hudceller.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Philips' beste på sensitiv hud – sammenlignet med andre barbermaskiner fra Philips