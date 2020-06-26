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Utgått
GentlePrecision-blad barberer tett
SkinGlide-ringer for skånsom barbering
Våt- og tørrbarbering
Personlig barberingsprogram i appen
Opplev den lette gliden til Philips' avanserte mikrokuleteknologi. Ringene på barbermaskinen er dekket av tusenvis av ørsmå, glassaktige kuler, inspirert av aerodynamiske glidningsprinsipper, for maksimal komfort.
Den elektriske barbermaskinen for sensitiv hud er utstyrt med GentlePrecision-blader for å minimere rykk, trekk eller gjentatte bevegelser på huden. Selv ved bruk på tredagersskjegg.
Denne elektriske barbermaskinen leveres komplett med en BeardAdapt-sensor som måler skjeggtettheten. Deretter justerer den automatisk kraften for jobben. Enkelt.
4.3
av 5
621
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
rask44
26/06/2020
Norge
fantastisk
Denne barberingsmaskinen er veldig bra,med tanke på hvis man har eksem og på tett barbering,kun 1 times lading,genial smart sak.
Fordeler
jeg har eksem og er avhengig av skånsom og tett barbering,meget bra terningkast 5.
Ulemper
ingen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud
EspenO
07/10/2019
Norge
Effektiv og behagelig barbering
God barberingsmaskin som barberer raskt og effektiv,og føles behangelig. Spesielt interessant app som gir deg tilbakemeldinger på barberingsstilen din. Jeg har følsom hud i ansiktet, som gjør at jeg blir rød i huden etter barbering uavhengig av høvel oller maskin. Denne maskinen virker være skånsom mot huden, da jeg på langt nær får like rød hud som jeg pleier. Har kanskje både med at jeg har endret barberingsstilen (etter tips fra app) og selve barberbladene å gjøre. Batteritiden virker være bra, har kun ladet den en gang i løpet av en måneds tid. Ellers er det positivt med lysindikatorer som sier ifra når man bør tømme maskinen for skjeggstubber.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Jean
07/10/2019
Norge
Den beste barberingsmaskinen jeg har brukt!
Denne barbermaskinen har utrolig fleksible retningsblad slik at du kan nå hvor som helst i ansiktet ditt, og den glir perfekt fover ansiktet for en lett og tett barbering. Det er et anti-friksjonsbelegg som definitivt hjelper til med å forhindre irritasjon i ansiktet ditt, så perfekt for mennesker med sensitiv hud!! Det er en beskyttelsesmodus på enheten for å forhindre at du barberberer for kort. Vil absolutt anbefale denne barberingsmaskinen Kan brukes vått eller tørt, ja tilogmed med barberskum! ja du leste riktig! MED SKUM! Full ladet er brukstiden ca en time, noe som er bra. Har en LED-skjerm for å vise innstillinger / modus. Denne maskinen er absolutt et must have og gir god verdi for pengene.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.