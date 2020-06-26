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  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
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  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
  • Vår beste barbermaskin for sensitiv hud

Utgått

Shaver series 7000Barbermaskin for sensitiv hud

S7970/26

4.3
| (621) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Vår beste barbermaskin for sensitiv hud
Barbermaskinene i 7000-serien er Philips beste barbermaskinene for sensitiv hud. Serien er nå blitt enda bedre med en individuelt tilpasset app som gir deg veiledning og tips. Appen er utarbeidet i samarbeid med dermatologer og hjelper deg med å takle hudproblemer som kan oppstå ved barbering. SkinGlide-ringene danner en myk, friksjonsfri overflate som reduserer hudirritasjon, samtidig som GentlePrecision-barberbladene gir en tett barbering. Denne modellen leveres med en rengjøringsstasjon, SmartClick-presisjonstrimmer og et hardt oppbevaringsetui.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Med GentlePrecision-barberblad som gir en tett barbering

Vår beste barbermaskin for sensitiv hud

  • GentlePrecision-blad barberer tett

  • SkinGlide-ringer for skånsom barbering

  • Våt- og tørrbarbering

  • Personlig barberingsprogram i appen

SkinGlide-ringer med mikrokuler som glir lettere

SkinGlide-ringer med mikrokuler som glir lettere

Opplev den lette gliden til Philips' avanserte mikrokuleteknologi. Ringene på barbermaskinen er dekket av tusenvis av ørsmå, glassaktige kuler, inspirert av aerodynamiske glidningsprinsipper, for maksimal komfort.

En ansiktbarbermaskin for en tett barbering på sensitiv hud

En ansiktbarbermaskin for en tett barbering på sensitiv hud

Den elektriske barbermaskinen for sensitiv hud er utstyrt med GentlePrecision-blader for å minimere rykk, trekk eller gjentatte bevegelser på huden. Selv ved bruk på tredagersskjegg.

Tette skjegg har ikke en sjanse

Tette skjegg har ikke en sjanse

Denne elektriske barbermaskinen leveres komplett med en BeardAdapt-sensor som måler skjeggtettheten. Deretter justerer den automatisk kraften for jobben. Enkelt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

621

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

26/06/2020

Norge

Norge

fantastisk

Denne barberingsmaskinen er veldig bra,med tanke på hvis man har eksem og på tett barbering,kun 1 times lading,genial smart sak.

Fordeler

jeg har eksem og er avhengig av skånsom og tett barbering,meget bra terningkast 5.

Ulemper

ingen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7940/16 Barbermaskin for sensitiv hud

07/10/2019

Norge

Norge

Effektiv og behagelig barbering

God barberingsmaskin som barberer raskt og effektiv,og føles behangelig. Spesielt interessant app som gir deg tilbakemeldinger på barberingsstilen din. Jeg har følsom hud i ansiktet, som gjør at jeg blir rød i huden etter barbering uavhengig av høvel oller maskin. Denne maskinen virker være skånsom mot huden, da jeg på langt nær får like rød hud som jeg pleier. Har kanskje både med at jeg har endret barberingsstilen (etter tips fra app) og selve barberbladene å gjøre. Batteritiden virker være bra, har kun ladet den en gang i løpet av en måneds tid. Ellers er det positivt med lysindikatorer som sier ifra når man bør tømme maskinen for skjeggstubber.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

07/10/2019

Norge

Norge

Den beste barberingsmaskinen jeg har brukt!

Denne barbermaskinen har utrolig fleksible retningsblad slik at du kan nå hvor som helst i ansiktet ditt, og den glir perfekt fover ansiktet for en lett og tett barbering. Det er et anti-friksjonsbelegg som definitivt hjelper til med å forhindre irritasjon i ansiktet ditt, så perfekt for mennesker med sensitiv hud!! Det er en beskyttelsesmodus på enheten for å forhindre at du barberberer for kort. Vil absolutt anbefale denne barberingsmaskinen Kan brukes vått eller tørt, ja tilogmed med barberskum! ja du leste riktig! MED SKUM! Full ladet er brukstiden ca en time, noe som er bra. Har en LED-skjerm for å vise innstillinger / modus. Denne maskinen er absolutt et must have og gir god verdi for pengene.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7960/17 Barbermaskin for sensitiv hud

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 