Slik funker appen

Last ned appen og koble den til din SmartShaver via Bluetooth. Begynn deretter med å identifisere de vanligste hudproblemene dine ved å svare på noen enkle spørsmål. Basert på svarene dine oppretter appen et barberingsprogram som er spesialtilpasset for deg. Dette gir deg råd om hvordan du helst bør barbere deg for å redusere problemer som for eksempel hudirritasjon. Rådene er utviklet av dermatologer for å veilede deg gjennom den daglige barberingen og ta tak i eventuelle problemer som oppstår.