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Utgått
SkinGlide-ringer
GentlePrecisionPRO-knivblader
SmartClick-skjeggfriseringsenhet
Opplev en mer komfortabel barbering med SkinGlide-ringer dekket av mikrokuler. Tusenvis av ørsmå glasslignende, runde kuler reduserer friksjonen og overflatemotstanden mellom barbermaskinen og huden. Dette gir en barbermaskin som glir lett og jevnt, noe som beskytter mot hudirritasjon.
Vårt oppdaterte kuttesystem har teknologi som beskytter huden, designet for bare å klippe hår og ikke huden. V-formede knivblader holder huden unna knivbladene for en tett og jevn barbering – selv på tredagersskjegg.
Skjærehodene kan enkelt bøyes i fem retninger, slik at de forsiktig følger alle konturene i ansiktet og på halsen. Du trenger mindre trykk for å barbere tettere, og påkjenningen på huden minimeres.
Priser
4.1
av 5
2712
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Svart hund
12/09/2019
Norge
Bekreftet kjøper
Nye kniver
Maskinen er god, så lenge knivene er skarpe. Så det var som dag og natt da jeg fikk nye kniver.
Fordeler
Barbeter tett
Ulemper
Knivene holder ikke mange år
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7370/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7370/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
JanB66
07/05/2019
Norge
Omtrent like tett som høvel!
Dette er første gang i et langt liv at jeg har opplevd at en barbermaskin barberer omtrent like tett som en moderne barberhøvel. Takk Philips!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Sørlandet55
19/02/2018
Norge
Philips shaver 7710
Har hatt denne barbermaskinen i vel et års tid og er fortsatt veldig godt fornøyd. Enkel i bruk ed å benytte kombinert lade og rense stasjonen. Følger konturene i ansiktet veldig godt.Den barberer tett og godt. Jeg benytter også "kosten"(ekstrautstyr) til å rense/pleie huden i ansiktet. Herlig å få skrubbet ansiktet og fjernet døde hudceller.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 7000 S7710/26 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Philips' beste på sensitiv hud – sammenlignet med andre barbermaskiner fra Philips