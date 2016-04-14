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Utgått
SCF696/17
Én tåteflaske
330 ml
Smokk med medium gjennomstrømming
3 mnd+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
4.2
av 5
31
Anmeldelser
MammaTill2
14/04/2016
Sverige
Bästa nappflaskan
Nappflaskan är helt fantastisk. Luftventil som gör att barnet alltid kan dricka utan att behöva släppa taget. Neutral i utseendet och anpassad form som gör det lätt för barnen att äta.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF696/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF696/17 Natural baby bottle
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Fordeler
Wie oben beschrieben
Ulemper
Bis jetzt keine gefunden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF696/17 Natural-Babyflasche
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF696/17 Natural-Babyflasche
Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Denne omtalen gjelder SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Denne omtalen gjelder SCF698/17 Μπιμπερό Natural
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011