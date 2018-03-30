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  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere
  • Ideell for forsiktige drikkere

Philips Avent Baby Bottle TeatsNatural-smokk

SCF657/27

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Ideell for forsiktige drikkere
Ideell for forsiktige babyer som kanskje ikke har god sugekraft. Bred brystformet tut fremmer naturlig sugetak, slik at du enkelt kan kombinere med amming. Skal brukes med Philips Avent Natural-flasken.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ideell for forsiktige drikkere

Ideell for forsiktige drikkere

  • 0 mnd+

  • Dobbeltpakning

Designet for å redusere kolikk

Designet for å redusere kolikk

Smokken er utformet for å redusere problemer med mating ved å ventilere luft bort fra babyens mage.

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir et naturlig tak på samme måte som et ekte bryst, og gjør det enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Myk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Myk smokk utformet for å etterligne følelsen av brystet

Smokken har en ultramyk struktur, utviklet for å etterligne følelsen av brystet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

30/03/2018

France

France

Une réussite

Je donne uniquement du lait maternel a ma fille par biberon et j'ai essayé de nombreuses tétines a débit lent et celle ci a vraiment un débit lent. Le lait maternel a la particularité d'être plus liquide que le lait artificiel donc si le trou de la tétine est trop gros le bébé s'étouffe, je donne le débit nouveau né à mon bébé de 5 mois, il se sent à l'aise et pour une fois il boit rapidement. A noter qu'avant elle faisait 4 rots pour un biberon de 200 ml et la seulement 1 seul en fin de biberon. Je suis tellement contente d'avoir enfin trouvé LE BIBERON IDEAL. Merci

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

22/03/2017

België

België

Très bonne tetine

très bonne tètine moi j'alterne entre biberon et le sein parce que bébé a pas asser de lait au sein mais aucune complication a passer entre les deux .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

04/06/2018

France

France

produit très bien étudié

les tétines ont tout de suite été accepté par ma fille née prématuré, elle n'arrivait pas a boire avec celle de la maternité, et avec celle-ci impeccable. Gros soucis, après seulement 10 jours d'utilisation le trou de la tétine s'agrandit (peut être dû au nettoyage), et donc le débit devient plus important, donc inutilisable aujourd'hui. et aucune garantit ne fonctionne....au vu du prix pas très acceptable

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Baby Bottle Teats SCF657/27 Tétine Natural

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 