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30 dagers angrerett
Avtakbart dryppebrettet
Den åpne designen gjør at luften flyter fritt og at vannet fordamper, noe som gir mest mulig effektiv tørking.
Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann, som dermed gir renslig tørking
Holder alle produkter du trenger for å mate babyen hver dag: åtte flasker, brystpumpe og smokker. Passer flasker i alle størrelser (opptil 330 ml)
4.8
av 5
126
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
halloumi09
19/03/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Great space saver and easy to clean
I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also
Fordeler
Acts as a great space saver, and easy to wash
Ulemper
nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Harte46
15/03/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Great product
Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.
Fordeler
Very good for wide bottles, not flimsy.
Ulemper
Not sure would take 8 bottles that easy.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
taztaz67
13/03/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Excellent
A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.
Fordeler
Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles
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