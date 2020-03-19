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  • Ren og ryddig tørking
  • Ren og ryddig tørking
  • Ren og ryddig tørking
  • Ren og ryddig tørking

Philips AventTørkestativ

SCF149

4.8
| (126) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Ren og ryddig tørking
Philips Avent-tørkestativet er utformet for å tørke babyens flasker og tilbehør på en mest mulig ren og ryddig måte. Med en fleksibel design, et avtakbart dryppebrett og plass til alle flaskestørrelser er dette svaret på dine daglige tørkebehov.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Ren og ryddig tørking

  • Avtakbart dryppebrettet

Åpen design gjør at luften flyter fritt

Åpen design gjør at luften flyter fritt

Den åpne designen gjør at luften flyter fritt og at vannet fordamper, noe som gir mest mulig effektiv tørking.

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann

Avtakbart dryppebrett for enkel fjerning av vann, som dermed gir renslig tørking

Passer flasker i alle størrelser: åtte flasker, pumpe og smokker

Passer flasker i alle størrelser: åtte flasker, pumpe og smokker

Holder alle produkter du trenger for å mate babyen hver dag: åtte flasker, brystpumpe og smokker. Passer flasker i alle størrelser (opptil 330 ml)

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.8

av 5

126

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

2

19/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great space saver and easy to clean

I Love this drying rack , used for my sons bottles. Love the fact that it keeps them all together so none go astray, but it's also space saving. Made with a great material which also makes it easy to wash also

Fordeler

Acts as a great space saver, and easy to wash

Ulemper

nothing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

15/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Really good drier, i used this for the wider bottles and it was perfect. Easy to clean.

Fordeler

Very good for wide bottles, not flimsy.

Ulemper

Not sure would take 8 bottles that easy.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

13/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

A fantastic product. Easy to assemble and very sturdy. Easy to clean and can be flat packed if needed. Perfect for keeping and drying all your babies bottles etc in one place. Fits more on than you think and only takes up a small space on your work surface. Will hold your bottles and your breast pump easily. Bottles dry quicker with no water marks. Easy to drain off excess water. This drying rack is just perfect. You can also use it to help dry your piping bags and washing up gloves. You will not be disappointed so buy now and make your life easier.

Fordeler

Compact. Holds many items. Easy to clean. Can be flat packed. Drys items quicker.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF149 Baby bottle drying rack for up to 8 bottles

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 