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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
SCF135/06
3 doser
Den indre delen kan ta ut for å forvandle den til en praktisk snackskopp
Philips Avent-tørrmelksdispenseren rommer 3 forhåndsoppmålte doser med tørrmelk – utmerket for reiser
Alle delene kan steriliseres, varmes i mikrobølgeovn og vaskes i oppvaskmaskin slik at rengjøringen går enkelt og raskt
3.8
av 5
30
Anmeldelser
Paulinka0512
26/11/2017
United Kingdom
perfect for feeding
The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Lisa22
04/07/2017
United Kingdom
Brilliant
So easy to use compact and very usefull would highly recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Hayley
24/07/2012
United Kingdom
One of the most useful items I use as a new mom
I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go