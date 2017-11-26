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Philips AventTørrmelksdispenser

SCF135/06

3.8
| (30) Anmeldelser
Ideell for reise
Denne enheten tar 3 forhåndsoppmålte porsjoner med melkepulver i separate rom. Når du skal mate, heller du bare pulveret på tåteflasken med avkjølt kokt vann. Fjern inndelingene for å bruke den som en bolle eller beholder.
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Uten BPA

Ideell for reise

  • 3 doser

Den indre delen kan tas ut

Den indre delen kan tas ut

Den indre delen kan ta ut for å forvandle den til en praktisk snackskopp

Rommer tilstrekk. morsmelkerstatning for tre matinger på 260 ml

Rommer tilstrekk. morsmelkerstatning for tre matinger på 260 ml

Philips Avent-tørrmelksdispenseren rommer 3 forhåndsoppmålte doser med tørrmelk – utmerket for reiser

Hele beholderen kan steriliseres, varmes i mikrobølgeovn og vaskes i oppvaskmaskin

Alle delene kan steriliseres, varmes i mikrobølgeovn og vaskes i oppvaskmaskin slik at rengjøringen går enkelt og raskt

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

30

Anmeldelser

3

26/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

perfect for feeding

The size of individual container is perfect for the purpose. I'm so pleased that It really helped me at night time when there is no time to do it when baby's crying for milk. Easy clean and put together and very easy to dispense powder.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

04/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

So easy to use compact and very usefull would highly recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

One of the most useful items I use as a new mom

I have tried 4 or 5 different dispensers but this is by far the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF135/06 Milk powder dispenser for on-the-go

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