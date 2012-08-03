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  • Rengjør babyens mateprodukter enkelt
  • Rengjør babyens mateprodukter enkelt

Philips AventFlaske- og smokkbørste

SCF145/06

4.4
| (48) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produktet
Rengjør babyens mateprodukter enkelt
Philips Avent-flaskebørste har et spesialdesignet buet børstehode og formet håndtakstupp for å rengjøre alle typer flasker, flaskesmokker og mateutstyr effektivt. De slitesterke, svært tette børstene rengjør uten å skrape opp.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Avent-rengjøringsbørste

Rengjør babyens mateprodukter enkelt

  • Flasketilbehør

Flaskebørste med buet børstehodet for enkel rengjøring

Flaskebørste med buet børstehodet for enkel rengjøring

Spesialbuet børstehode og formet håndtakstupp kommer til i hjørnene på flasker med bred hals, smokker og mateutstyr for grundig rengjøring.

Unik utforming med håndtak og tupp

Buet børstehode og formet håndtakstupp som kommer til overalt på flasker med bred hals. Kurvet tupp gjør at du kan rengjøre på innsiden av smokken.

Holdbare, svært tette børstehår for grundig rengjøring

Holdbare, svært tette børstehår for grundig rengjøring av alle flasker, smokker og annet mateutstyr

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

48

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produktet

03/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Won't use any other

In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/06 Bottle and teat brush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/06 Bottle and teat brush

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Fordeler

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Ulemper

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

06/10/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Ist das Geld wert!!

Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!

Fordeler

Weich und sehr ergonomisch

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 