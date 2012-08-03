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Flasketilbehør
Spesialbuet børstehode og formet håndtakstupp kommer til i hjørnene på flasker med bred hals, smokker og mateutstyr for grundig rengjøring.
Buet børstehode og formet håndtakstupp som kommer til overalt på flasker med bred hals. Kurvet tupp gjør at du kan rengjøre på innsiden av smokken.
Holdbare, svært tette børstehår for grundig rengjøring av alle flasker, smokker og annet mateutstyr
4.4
av 5
48
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produktet
NurseryNurseandmum22
03/08/2012
United Kingdom
Won't use any other
In the years of being a nursery nurse and a mother i have tried several bottle brushes but this is by far the best.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/06 Bottle and teat brush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/06 Bottle and teat brush
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Fordeler
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Ulemper
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste
Odoro
06/10/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Ist das Geld wert!!
Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!
Fordeler
Weich und sehr ergonomisch
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.