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  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming
  • Kan enkelt kombineres med amming

Utgått

Philips AventNatural-babyflaske

SCF690/17

4.7
| (47) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Kan enkelt kombineres med amming
Den nye flasken vår gjør matingen mer naturlig for babyen og for deg. Smokken har en nyskapende design som gjør at babyen får naturlig tak som på et bryst, og dermed blir det enklere for babyen å kombinere mating fra bryst og fra flaske.
Se alle fordeler

Babyen får tak naturlig

Kan enkelt kombineres med amming

  • Én tåteflaske

  • 125 ml / 4 oz

  • Smokk med gjennomstrømming for nyfødte

  • 0 md.+

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Naturlig tak på grunn av den brede brystformede smokken

Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Unike blader for en myk og fleksibel smokk som ikke klapper sammen

Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Avansert anti-kolikksystem med nyskapende dobbel ventil

Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-961310

Anmeldelser

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4.7

av 5

47

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

16/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

18/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

excellent bottle. worth every penny

Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

13/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

its a great product.

Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011