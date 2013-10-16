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Utgått
Én tåteflaske
125 ml / 4 oz
Smokk med gjennomstrømming for nyfødte
0 md.+
Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.
Bladene inne i smokken øker mykheten og fleksibiliteten uten at smokken kollapser. Dermed får babyen en mer komfortabel og tilfredsstillende mating.
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
Priser
4.7
av 5
47
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Fuzzytop
16/10/2013
United Kingdom
Great product
Excellent bottles and teats which wash and sterilise well.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
hbma
18/05/2013
United Kingdom
excellent bottle. worth every penny
Excellent bottle, no leakage at all, easy to suck on.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
Cherylp86
13/02/2013
United Kingdom
its a great product.
Hi i tried philip bottle ....its great ..n gud design too..no issue with leaking......no colic prob...easy to feed. Thanks to philips good luck
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF690/27 Natural baby bottle
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011