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Utgått
Én tåteflaske
9 oz / 260 ml
Smokk med sakte gjennomstrømming
1 md.+
Det nyskapende designet med doble ventiler reduserer kolikk og ubehag ved å slippe luft inn i flasken i stedet for magen til babyen.
Den nye Philips Avent Natural-flasken er kompatibel med Philips Avent-serien, unntatt Classic-flasker og -kopphåndtak. Vi anbefaler at du kun bruker Natural-flasker med Natural-smokker.
Philips Avent Natural-flasken er tilgjengelig i fire størrelser: 2 oz / 60 ml, 4 oz / 125 ml, 9 oz / 260 ml og 11 oz / 330 ml. Alle flaskene er tilgjengelige i pakker à en eller flere.
4.4
av 5
242
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Tutansmamma
25/10/2017
Sverige
Fantastisk
Vår dotter som tvärvägrat flaska tog denna direkt! Vi är verkligen supernöjda!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Hall0nkl3t
13/10/2017
Sverige
Utmäkt flaska
Flaskan är väldigt lätt att använda samt lätt att rengöra. Sonen åt glatt och utan några som helst problem. Antikolic-funktionen fungerade bra. Jag är mycket nöjd med denna flaska.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Hannis88
11/10/2017
Sverige
Greppvänlig
En flaska både jag och dottern gillar. Magproblem har varit standard sen hon föddes och jag var trött på att hantera alla anti-kolik flaskor med en massa olika delar. Älskar denna okomplicerade flaska! Och dottern håller den gärna själv!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF693/17 Natural baby bottle
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011