ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Philips Avent Komfortabel, enkel elektrisk brystpumpe

Utgått

Støtte

Philips AventKomfortabel, enkel elektrisk brystpumpe

SCF332/01

Philips Avent Komfortabel, enkel elektrisk brystpumpe

Utgått

Gå til butikk

Få mest mulig ut av produktet

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Eco passport - English (US)

  • PDF fil, 179.1 kB
  • 21 October 2020

Brukerveiledning

  • PDF fil, 4 MB
  • 21 October 2020

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Service og bytte

Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne