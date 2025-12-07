Avent SCF254/13 Breast pads
Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig
Overflate med bikakestruktur
Overflaten med bikakestruktur føles myk og komfortabel mot huden.
Materiale med svært god absorberingsevne og kjernedesign i tre lag
Kjernen med en svært god absorberingsevne fanger opp fuktighet og holder huden tørr både om dagen og om natten.
Pakket enkeltvis for din hygiene
Pakket enkeltvis for din hygiene, perfekt når du er på farten.
Ytre lag som puster og ikke lekker
Det ytre laget er lekkasjesikkert for å holde klær tørre og gi dem en pustende følelse.
To klebestriper holder innleggene på plass
To klebestriper holder innleggene på plass.
Kun 2 mm tynt i gjennomsnitt
Kun 2 mm tynt i gjennomsnitt med konturform, bidrar til å gjøre innleggene usynlige under klær.
Utviklet i samarbeid med ekspert
Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.
