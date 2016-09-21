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Philips Avent2-i-1 termopute

SCF258/02

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Hjelper med å stimulere og berolige

Philips Avent SCF258/02 hjelper med å stimulere og berolige.

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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Kompatible produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Brystpumpe

SCF395/01

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF395/31

Dobbel elektrisk brystpumpe

Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF397/31

Enkel elektrisk oppladbar

Enkel elektrisk oppladbar

SCF396/31

Manuell brystpumpe

Manuell brystpumpe

SCF430/20

For å stimulere melkestrømmen før amming

Hjelper med å stimulere og berolige

  • Stimulerer og lindrer

  • For varm eller kald bruk

  • 2 deler

Kald bruk – lindrer såre eller oppsvulmede bryster

Kald bruk – lindrer såre eller oppsvulmede bryster

Lindrer såre eller oppsvulmede bryster. Oppbevar i kjøleskapet eller fryseren. Bruk alltid med beskyttelsen.

Utviklet i samarbeid med ammeekspert

Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.

Inkluderer myke hylser

Inkluderer myke hylser

Mer komfortable mot huden

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

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  1. Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie. 