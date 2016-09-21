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Hjelper med å stimulere og berolige
Philips Avent SCF258/02 hjelper med å stimulere og berolige.
Stimulerer og lindrer
For varm eller kald bruk
2 deler
Lindrer såre eller oppsvulmede bryster. Oppbevar i kjøleskapet eller fryseren. Bruk alltid med beskyttelsen.
Utviklet i samarbeid med en jordmor og ammerådgiver som har støttet ammende mødre i 20 år.
Mer komfortable mot huden
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
Basert på en global nettbasert tilfredshetsundersøkelse gjennomført i 2023 blant 10 109 brukere av merkevarer og produkter innen mor- og babypleie.