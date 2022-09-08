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CP0363
Skjeggkam for OneBlade
Med denne kammen til OneBlade kan du trimme og style skjegget akkurat som du vil ha det. Garantert presisjon for resultatet du ønsker.
QP2724/14
MG9530/15
QP2834/23
QP2834/31
QP2724/23
MG9540/15
MG9553/15
MG9555/15
MG9530/15R1
MG9553/15R1
Grå
Hårlengde: 2 mm
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.