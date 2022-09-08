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USB-kabel

CP1788

En USB-kabel for å lade enheten

En USB-kabel for enkel lading av enheten via USB-port. Bare kompatibel med USB-ladede enheter

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Se nedenfor for kompatibilitet

En USB-kabel for å lade enheten

  • Kun kompatibel med USB-ladede enheter

  • Svart

  • Ledningslengde: 92 cm

  • 2-pinners

Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.

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