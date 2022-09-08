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CP1788
En USB-kabel for å lade enheten
En USB-kabel for enkel lading av enheten via USB-port. Bare kompatibel med USB-ladede enheter
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE738/00
BRE749/00
Kun kompatibel med USB-ladede enheter
Svart
Ledningslengde: 92 cm
2-pinners
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.