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OneBladeSkjeggkam 1 mm

CP0362

Skjeggkam for OneBlade

Med denne kammen til OneBlade kan du trimme og style skjegget akkurat som du vil ha det. Garantert presisjon for resultatet du ønsker.

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Se nedenfor for kompatibilitet

Skjeggkam for OneBlade

  • Grå

  • Hårlengde: 1 mm

Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

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