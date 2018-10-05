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Smart pussing. Overlegne resultater.
Sonicare FlexCare Platinum Connected er en smart eltannbørste med innebygd sensor og tilhørende app, som hjelper deg å få renere og sunnere munn, samt bedre ånde. De høyfrekvente svepende bevegelsene i Sonicares teknologi gir deg en enorm renhetsfølelse, samme som når du akkurat har kommet ut fra tannlegen! Appen analyserer dine tannbørste-vaner og gir skreddersydde råd og anbefalinger. FlexCare Platinum Connected er den nye generasjonens eltannbørste!
• Appen gir deg råd og anbefalinger
• Innebygd smart sensor
• 3 innstillinger, 3 intensitetsnivå
• To børstehoder inkludert
FlexCare Platinum Connected har områdesensorer som viser hvor du pusser tennene for lite, slik at du kan forbedre dekningen. Områdesensoren sier ifra hvis det er områder du stadig går glipp av når du pusser tennene.
Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men FlexCare Platinum Connected vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, aktiveres den intuitive trykksensoren, slik at tannbørstehåndtaket pulserer forsiktig. Dette forteller deg at du skal bruke mindre trykk. Undersøkelser viser at syv av ti personer som pusser for hardt, reduserte pussetrykket ved hjelp av trykksensoren.
Hvis du tilfeldigvis går glipp av noen områder under tannpussen, sporer Philips Sonicare-appen dekningen, slik at du kan ta en omgang til. TouchUp gir tilpasset veiledning basert på de personlige pussedataene dine, slik at du umiddelbart kan gå tilbake til områder du gikk glipp av, og få en grundigere tannpuss.
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4.4
av 5
77
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Zohali04
05/10/2018
Norge
Utmerket tannbørste.
[Employee of philipsglobal] Utmerket tannbørste. fungere veldig bra, har kjøpte selv og beste som jeg har.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app
Therese27
29/11/2018
Sverige
Riktigt bra tandborste!
Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
lokisen76
31/10/2018
Sverige
Smart tandborste som får munnen ren
Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste