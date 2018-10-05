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  • Alternativt produktbilde
  • Bilde av produkt i bruk
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Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected Eltannbørste med app

HX9192/01

4.4

| (77) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Smart pussing. Overlegne resultater.

Sonicare FlexCare Platinum Connected er en smart eltannbørste med innebygd sensor og tilhørende app, som hjelper deg å få renere og sunnere munn, samt bedre ånde. De høyfrekvente svepende bevegelsene i Sonicares teknologi gir deg en enorm renhetsfølelse, samme som når du akkurat har kommet ut fra tannlegen! Appen analyserer dine tannbørste-vaner og gir skreddersydde råd og anbefalinger. FlexCare Platinum Connected er den nye generasjonens eltannbørste!

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk enn en vanlig tannbørste*

Smart pussing. Overlegne resultater.

  • • Appen gir deg råd og anbefalinger

  • • Innebygd smart sensor

  • • 3 innstillinger, 3 intensitetsnivå

  • • To børstehoder inkludert

Følger og forbedrer dekningen

Følger og forbedrer dekningen

FlexCare Platinum Connected har områdesensorer som viser hvor du pusser tennene for lite, slik at du kan forbedre dekningen. Områdesensoren sier ifra hvis det er områder du stadig går glipp av når du pusser tennene.

Sier ifra om du pusser for hardt

Sier ifra om du pusser for hardt

Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men FlexCare Platinum Connected vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, aktiveres den intuitive trykksensoren, slik at tannbørstehåndtaket pulserer forsiktig. Dette forteller deg at du skal bruke mindre trykk. Undersøkelser viser at syv av ti personer som pusser for hardt, reduserte pussetrykket ved hjelp av trykksensoren.

Med TouchUp får du en ny anledning til å pusse områdene du gikk glipp av

Med TouchUp får du en ny anledning til å pusse områdene du gikk glipp av

Hvis du tilfeldigvis går glipp av noen områder under tannpussen, sporer Philips Sonicare-appen dekningen, slik at du kan ta en omgang til. TouchUp gir tilpasset veiledning basert på de personlige pussedataene dine, slik at du umiddelbart kan gå tilbake til områder du gikk glipp av, og få en grundigere tannpuss.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

77

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

05/10/2018

Norge

Norge

Utmerket tannbørste.

[Employee of philipsglobal] Utmerket tannbørste. fungere veldig bra, har kjøpte selv og beste som jeg har.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltannbørste med app

29/11/2018

Sverige

Sverige

Riktigt bra tandborste!

Tandborsten gör att tänderna blir alldeles lena. Känslan direkt efter ett besök hos tandläkaren. Den har tre funktioner som gör att tandborsten vibrerar på tre olika sätt, White, Clean & Deep clean. Appen som ni kan ladda ner till din telefon som göra att ni kan följa din tandborstning. Vilket var en funktion som jag uppskattade och är ett bra hjälpmedel. Appen har en mängd olika funktioner. Den bästa funktionen är att ni kan följa vart man borstat tänderna och vart de behövs borstas mer. Ett bra resefodral med följer produkten, perfekt till resan.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

31/10/2018

Sverige

Sverige

Smart tandborste som får munnen ren

Har i samarbete med Buzzador fått prova denna tandborste. Jag har efter ett par veckors användande fått en renare känsla i munnen tack vare denna tandborste. Började med att ladda ner appen Philips Sonicare till mobilen, sen var det lätt att koppla ihop mobilen och tandborsten via bluetooth. I appen kan jag följa hur jag borstar och efter avslutat pass så får jag en rapport om något område behöver bättras på, då är det bara att starta borsten igen och följa anvisningarna. Appen talar även om ifall jag borstar för hårt eller för snabbt. Tandborsten är lättanvänd och har fått mig att bli mer noggrann. Man kan välja mellan 3 olika program: clean, white och deep clean, samt 3 olika hastigheter.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Eltandborste med app

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste