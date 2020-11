Sier ifra om du pusser for hardt

Hvis du ofte presser for hardt når du pusser tennene kan tannkjøttet trekke seg tilbake, noe som forårsaker ising i tennene. Man er ofte ikke selv klar over at man pusser for hardt, men FlexCare Platinum Connected merker det med det samme. Takket være trykksensoren i tannbørsten begynner håndtaket å pulsere litt og gjør deg oppmerksom på at du må pusse mykere. I studier klarte 7 av 10 personer som børstet tennene for hardt å redusere børstetrykket, takket være denne funksjonen.