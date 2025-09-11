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HX9192/01
Må jeg alltid pusse tennene med Philips Sonicare-appen?
Hvorfor fungerer ikke tannpussveiledningen i Sonicare-appen?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvorfor krever Philips Sonicare-appen min tillatelser
Hva indikerer batteristatuslampene på Sonicare-tannbørsten?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Hvordan lader jeg Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hva er pussemodusene for Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
Hvordan endrer jeg intensitetsinnstillingene på Sonicare-tannbørsten min?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Slik rengjør du Philips Sonicare-tannbørsten
Hvordan kobler jeg tannbørsten til Sonicare-appen?
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