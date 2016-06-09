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  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental – munnstykker

HX8012/35

3.3
| (36) Anmeldelser
Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
Skift ut munnstykket hver 6. måned for effektiv rengjøring mellom tennene. Med Sonicare AirFloss fjerner du opptil fem ganger mer plakk mellom tennene enn manuell pussing alene.
Se alle fordeler

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

  • med to munnstykker

Teknologi som rengjør med ett trykk

Teknologi som rengjør med ett trykk

AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

Ledetupp sikrer riktig plassering

Ledetupp sikrer riktig plassering

Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøttranden til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Munnstykket er utformet for å gi enkel tilgang til steder der det er vanskelig å komme til

Slankt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.3

av 5

36

Anmeldelser

09/06/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna

Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles

I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles

15/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Straight forward Nozzles

Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles

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Ansvarsfraskrivelser

  1. enn bare å børste med vanlig tannbørste