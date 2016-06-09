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Utgått
HX8012/35
med to munnstykker
AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.
Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøttranden til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.
Slankt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå
3.3
av 5
36
Anmeldelser
Stenberga
09/06/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna
Enkelt och lätt att hålla rent mellan tänderna. Fräscht och härlig känsla blir det också..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss Ultra HX8032/07 Interdentalmunstycken
Other
17/04/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
enn bare å børste med vanlig tannbørste