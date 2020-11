Tar bare 60 sekunder – pek, trykk og rengjør!

Med AirFloss Pro/Ultra tar det pasientene under 60 sekunder å rengjøre hele munnen. Pasientene kan velge hvor mange sprut de vil ha (én, to eller tre). Hold inne aktiveringsknappen for fortløpende automatiske sprut, eller trykk på og slipp knappen for å kontrollere sprutfrekvensen manuelt.