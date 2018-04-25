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Utgått
HX8341/01
Ett munnstykke
AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.***
Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttranden.
Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.
3.7
av 5
934
Anmeldelser
AnneMora
25/04/2018
Norge
Overraskende bra produkt for rensing av tenner og tannkjøtt
Philips Sonicare AirFloss Ultra har en veldig bra rengjøringsevne og du får god tannhygiene som merkes umiddelbart. Litt stor og klumpete design men brukervennlig. Kan brukes med munnskyllevann eller bare vann. Anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek
Knuthe
29/03/2016
Norge
Rengjør tennene på en enkel måte
Enkel effektiv brukervenlig men kan ikke låses for uønsket bruk av barn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Thorlife
19/08/2020
Danmark
Bekreftet kjøper
Overraskende effektiv
Jeg er meget imponeret over effektiviteten og hvor enkel den er at tjene inde i munden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder
Når den brukes i kombinasjon med en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllevann av pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Besøk www.philips.com/airfloss/faq for å få mer informasjon.
* *AirFloss Ultra og Pro er det samme produktet, men kan være omtalt ulikt, avhengig av land og kanal.
* * * avhengig av sprutinnstillingen som brukes