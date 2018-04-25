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  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
  • Få bedre tannkjøtthelse
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Utgått

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – prøve

HX8341/01

3.7
| (934) Anmeldelser
Få bedre tannkjøtthelse
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** er klinisk bevist å være like bra for tannkjøttet som tanntråd.* Faktisk fikk 97 % av de som prøvde AirFloss Pro/Ultra og ikke bruker tanntråd regelmessig, bedre tannkjøtthelse.*
Se alle fordeler

Effektivitet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig

Få bedre tannkjøtthelse

  • Ett munnstykke

Fjerner opptil 99,9 % plakk***

Fjerner opptil 99,9 % plakk***

AirFloss Pro/Ultra fjerner opptil 99,9 % plakk på behandlede områder.***

Teknologi med luft og små dråper

Teknologi med luft og små dråper

Vi har oppnådd de klinisk beviste resultatene ved å bruke den unike teknologien som kombinerer luft og munnskyllevann eller vann til effektivt og skånsomt å rengjøre mellom tennene og langs tannkjøttranden.

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

934

Anmeldelser

25/04/2018

Norge

Norge

Overraskende bra produkt for rensing av tenner og tannkjøtt

Philips Sonicare AirFloss Ultra har en veldig bra rengjøringsevne og du får god tannhygiene som merkes umiddelbart. Litt stor og klumpete design men brukervennlig. Kan brukes med munnskyllevann eller bare vann. Anbefales.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra – Rengjør mellom tennene på 60 sek

29/03/2016

Norge

Norge

Rengjør tennene på en enkel måte

Enkel effektiv brukervenlig men kan ikke låses for uønsket bruk av barn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

19/08/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Overraskende effektiv

Jeg er meget imponeret over effektiviteten og hvor enkel den er at tjene inde i munden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HX8331/01 AirFloss Ultra - Rent mellem tænderne på 60 sekunder

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Når den brukes i kombinasjon med en manuell tannbørste og antimikrobielt munnskyllevann av pasienter med mild til moderat tannkjøttbetennelse. AirFloss er utformet for de som ikke bruker tanntråd regelmessig, for å hjelpe dem med å rengjøre mellom tennene hver dag. Besøk www.philips.com/airfloss/faq for å få mer informasjon.

  2. * *AirFloss Ultra og Pro er det samme produktet, men kan være omtalt ulikt, avhengig av land og kanal.

  3. * * * avhengig av sprutinnstillingen som brukes