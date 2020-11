Det er klinisk bevist at Philips Sonicare AirFloss Ultra er like effektiv som tanntråd i å forbedre tannhelsen. (2) Den fjerner faktisk opptil 99,9 % av bakteriebelegg fra behandlingsområdet. (3) Den spyler bort plakk som ikke har forsvunnet under tannpussen, på en skånsom måte, og bidrar på den måten til å forebygge hull mellom tennene.