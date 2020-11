Fjerner opptil 99,9 % plakk***

Philips Sonicare AirFloss Ultra er klinisk bevist å forbedre tannhelsen like mye som tanntråd.*En stor del av tannflatene er faktisk mellom tennene. Til tross for at vi vet at rengjøring mellom tennene er veldig viktig for å få friske tenner og frisk ånde, er det relativt få som regelmessig rengjør med tanntråd. AirFloss Ultra er like effektivt som tanntråd, men betydelig enklere og raskere. Du får friskere tannkjøtt i løpet av bare to uker.