Neste generasjons Sonicare-teknologi

Gled deg over en herlig pusseopplevelse og et nytt nivå av tannpleie med neste generasjons Sonicare-teknologi. Mens du pusser, justerer tannbørstens innovative magnetsystem børstens børstekraft under hver tannpuss, noe som gir optimal ytelse med nøyaktig 62 000 børstebevegelser per minutt, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Samtidig støtter dynamisk væskehandling børstehodets rengjøringsytelse ved å skylle forsiktig skyllelangs tannkjøttet og mellom hver tann, slik at du får en fullstendig rengjøring hver gang du pusser.