Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer

To minutter er alt du trenger for en fullstendig rengjøring, så vår SmarTimer gir deg beskjed når tiden er ute. For at hele munnen skal bli ren, deler BrushPacer pussingen inn i økter, der en liten pause i vibrasjonen er et tegn på at du skal bevege deg videre. Slik får du en jevn rengjøring hver gang du pusser.