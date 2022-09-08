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CP2149/02
USB-A-kabel for fleksibel lading
Med denne USB-A-ladekabelen kan du koble ladeetuiet til en bærbar datamaskin eller en kompatibel USB-strømadapter.
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Hvit
EU/UK
Lengde på ledning: 95 cm
Trådløs Power Flosser 3000
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.