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  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk
  • Bedre fjerning av plakk

Utgått

Philips Sonicare EasyCleanSonic elektrisk tannbørste

HX6512/02

4.3
| (1094) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Bedre fjerning av plakk
Den unike, dynamiske elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips rengjør skånsomt og effektivt mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Enkelt å gå fra manuell tannbørste

Bedre fjerning av plakk

  • Én modus

  • To børstehoder

Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom

Den er klinisk testet til å være sikker og skånsom

Philips Sonicare er en skånsom elektrisk tannbørste for tannregulering (børstehodene slites fortere ut når de brukes på regulering), og den er trygg for rekonstruerte tenner (fyllinger, kroner, skallfasetter) og også for tannlommer.

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

Sonicares dynamiske rengjøringsbevegelser fører væske mellom tennene

De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

Tominutters-timer sørger for anbefalt pussetid

To minutters timer på denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips sørger for at du børster så lenge tannlegen anbefaler det

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

1094

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

17/01/2018

Norge

Norge

Den beste elektriske børste jeg har brukt til dags dato!

Jeg har i flere år før jeg kjøpte denne børsten brukt en roterende elektrisk børste og vært veldig fornøyd med denne. Men etter at jeg så en test på TV2 hjelper deg, så ble jeg fristet til å prøve Philips sin børste. Og den er mye bedre syns jeg. Kjøpte en til guttungen også, og han er også veldig fornøyd med den. Vi liker mye bedre denne type elektrisk tannbørste enn den roterende typen!

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/04 Sonic elektrisk tannbørste

21/05/2020

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Jeg er virkelig glad for den

Jeg kan virkelig lide den, fordi den er nemt at børste tandkød og den gøre tander mere renere end almindelig tandbørste.

Fordeler

oral b El

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6511/22 Sonisk eltandbørste

24/11/2019

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fordeler

Mycket bra kvalitet

Ulemper

Inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

  2. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste