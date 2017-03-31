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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
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  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
  • Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner

Utgått

Philips Sonicare For KidsSonic elektrisk tannbørste

HX6311/07

4.4
| (209) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner
Å lære barnet sitt å børste tennene handler mye om motivasjon. Sonicare for Kids – er en både morsom og smart eltannbørste som gir fra seg morsomme lyder under tannbørstingen. Lyder som stimulerer både nysgjerrigheten og lekelysten. Eltannbørsten er meget effektiv og er utrustet med en ekstra myk børste tilpasset barnets følsomme tannkjøtt. Materialet i selve tannbørste er ekstra mykt, og håndtaket er spesielt designet for å passe en liten barnehånd.
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Elektrisk tannbørste for barn

Ny, smart eltannbørste gir friskere barnetenner

  • 2 moduser

  • Ett børstehode

  • Åtte klistremerker

To børstehodestørrelser er tilgjengelig

To børstehodestørrelser er tilgjengelig

Denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips har børstehoder i to forskjellige størrelser som er spesielt utformet for skånsom rengjøring og beskyttelse av tenner som vokser.

Med KidTimer øker børstetiden

Med KidTimer øker børstetiden

For å hjelpe barn med gradvis å komme inn i en passende rutine, øker den elektriske tannbørsten pussetiden sakte i løpet av 90 dager for å innarbeide sunne vaner på en naturlig måte til den anbefalte pussetiden på to minutter er nådd.

Skånsom, effektiv rengjøring med to barnevennlige effektmodi

Skånsom, effektiv rengjøring med to barnevennlige effektmodi

Med to barnevennlige effektmodi gir denne tannbørsten riktig rengjøring for forskjellige aldre. En lav modus for yngre barn, og en høy modus for eldre barn.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

209

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

31/03/2017

Sverige

Sverige

Superbra mina barn älskar den!

Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great toothbrush for kids!

My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste

  2. på steder det er vanskelig å komme til

  3. Philips Sonicare kundeundersøkelse for hjemmet for amerikanske tannleger med barn fra 4–10 år

  4. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag