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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
2 moduser
Ett børstehode
Åtte klistremerker
Denne elektriske Sonicare-tannbørsten fra Philips har børstehoder i to forskjellige størrelser som er spesielt utformet for skånsom rengjøring og beskyttelse av tenner som vokser.
For å hjelpe barn med gradvis å komme inn i en passende rutine, øker den elektriske tannbørsten pussetiden sakte i løpet av 90 dager for å innarbeide sunne vaner på en naturlig måte til den anbefalte pussetiden på to minutter er nådd.
Med to barnevennlige effektmodi gir denne tannbørsten riktig rengjøring for forskjellige aldre. En lav modus for yngre barn, og en høy modus for eldre barn.
4.4
av 5
209
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Morrzor
31/03/2017
Sverige
Superbra mina barn älskar den!
Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!Superbra mina barn älskar den!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/07 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/02 Sonisk eltandborste
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
Great toothbrush for kids!
My daughter prefer using this toothbrush, rather than the manual one. She loves it.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder For Kids HX6311/17 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste
på steder det er vanskelig å komme til
Philips Sonicare kundeundersøkelse for hjemmet for amerikanske tannleger med barn fra 4–10 år
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag