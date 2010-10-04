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Utgått
Lift & Cut
Ett hode
Dobbelt knivsystem på Philips-barbermaskinen: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
5.0
av 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
04/10/2010
United Kingdom
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 Scherköpfe
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 shaving heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HQ55/40 shaving heads