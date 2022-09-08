Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
60 dagers angrerett
Black Friday
Spar opptil 50 % på åre beste tilbud!
05
d
Dager
16
t
Timer
52
m
Minutter
44
s
Sekunder
Utgått
HQ3/40
Forny for bedre resultat
Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen
Lift & Cut
Tre hoder
Supert løft- og kuttstystem: den første kniven løfter skjegget, og den andre kniven kutter, for en komfortabel og tett barbering.
Knivsystem løfter hårene for å klippe komfortabelt under hudnivå.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
Gå til deler og tilbehør
Anmeldelser