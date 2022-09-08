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Utgått

skjærehoder

HQ2/11

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Du bør skifte skjærehodene annethvert år for å opprettholde maksimal ytelse fra Philips-barbermaskinen
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Skarpt og tett

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  • Lift & Cut

  • Tre hoder

Lift & Cut-barberingsteknologi med knivsystem

Knivsystem løfter hårene for å klippe komfortabelt under hudnivå.

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.