Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking

Saeco utformet denne espressomaskinen for at den automatisk skal rengjøre kaffesystemet med vann når maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen har ikke bare et varsel for når avkalking blir nødvendig. Den automatiske avkalkingsprosessen starter på maskinen og veileder deg med klare meldinger på skjermen når du må foreta deg noe. Avkalking har aldri vært så enkelt!