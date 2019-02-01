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Utgått

Saeco Exprelia EvoSuperautomatisk espressomaskin

HD8857/01

3.9

| (36) Anmeldelser

Perfekt, varm, ren.

Saeco Exprelia EVO er den eneste espressomaskinen som gir deg den ultimate melkeopplevelsen takket være den nye melkekaraffelen med H2-teknologi og full tilpasning fra bønne til kopp

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Den ultimate melkeskumopplevelsen

Perfekt, varm, ren.

  • Brygger 7 kaffetyper

  • Integrert melkekanne og -skummer

  • Rustfritt stål

  • Justerbar kvern med fem trinn

Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål

Banebrytende utforming med utførelse i rustfritt stål

Den banebrytende utformingen til Saeco-espressomaskinen blir komplett med utførelsen i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy kvalitet og gjør at den skiller seg ut på kjøkkenbenken. Den gir også høyere bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak

Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.

Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum

Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum

Nyt fullstendig automatiserte melkespesialiteter med den patenterte melkekaraffelen med teknologien for dobbelt kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den til maskinen og velg kaffedrikken din. Med teknologien for dobbelt kammer kan du alltid nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med tykt, langvarig melkeskum med perfekt temperatur fra en konstant strøm med melk som ikke spruter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

36

Anmeldelser

01/02/2019

Deutschland

Deutschland

Saeco Exprelia Evo Kaffeevollautomat HD8857/01

Einfach ein toller Kaffeevollautomat,leicht zu bedienen und macht klasse Kaffee

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

09/01/2017

Deutschland

Deutschland

tolles Gerät!

Die Maschine ist: -Leicht zu bedienen -einfach zureinigen -tolles Design -Milch-Karaffe problemlos zu reinigen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

06/09/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.

Nach zweijährigen Einsatz (5500 Kaffee) sind wir von dem Gerät immer noch voll überzeugt. Die Bedienung ist logisch aufgebaut. Die Qualität vom Kaffee ist besser als in den meisten Kaffees. Die Konsistenz des Milchschaums ist überzeugend. Für den gesamten Einsatzbereich haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Lediglich der Zusammenbau des Milchbehälters und dessen Reinigung erfordern Geduld.

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat

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