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Utgått
HD8857/01
Perfekt, varm, ren.
Saeco Exprelia EVO er den eneste espressomaskinen som gir deg den ultimate melkeopplevelsen takket være den nye melkekaraffelen med H2-teknologi og full tilpasning fra bønne til kopp
Brygger 7 kaffetyper
Integrert melkekanne og -skummer
Rustfritt stål
Justerbar kvern med fem trinn
Den banebrytende utformingen til Saeco-espressomaskinen blir komplett med utførelsen i rustfritt stål. Det rustfrie stålet gir et ytre i høy kvalitet og gjør at den skiller seg ut på kjøkkenbenken. Den gir også høyere bestandighet, slik at du får langvarig ytelse.
Denne espressomaskinen er utstyrt med 100 % keramiske kverner. Saeco bruker keramiske kverner for å gi konsekvent kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik at du får en plettfri espresso. Keramikken gir også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt stillegående.
Nyt fullstendig automatiserte melkespesialiteter med den patenterte melkekaraffelen med teknologien for dobbelt kammer. Bare hell melk i karaffelen, koble den til maskinen og velg kaffedrikken din. Med teknologien for dobbelt kammer kan du alltid nyte kaffedrikker av profesjonell kvalitet med tykt, langvarig melkeskum med perfekt temperatur fra en konstant strøm med melk som ikke spruter.
3.9
av 5
36
Anmeldelser
Mango1966
01/02/2019
Deutschland
Saeco Exprelia Evo Kaffeevollautomat HD8857/01
Einfach ein toller Kaffeevollautomat,leicht zu bedienen und macht klasse Kaffee
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
cawa747
09/01/2017
Deutschland
tolles Gerät!
Die Maschine ist: -Leicht zu bedienen -einfach zureinigen -tolles Design -Milch-Karaffe problemlos zu reinigen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Fidibus
06/09/2016
Deutschland
Dieses Produkt hat meine Erwartungen erfüllt.
Nach zweijährigen Einsatz (5500 Kaffee) sind wir von dem Gerät immer noch voll überzeugt. Die Bedienung ist logisch aufgebaut. Die Qualität vom Kaffee ist besser als in den meisten Kaffees. Die Konsistenz des Milchschaums ist überzeugend. Für den gesamten Einsatzbereich haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt. Lediglich der Zusammenbau des Milchbehälters und dessen Reinigung erfordern Geduld.
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat
Denne omtalen gjelder Exprelia Evo HD8857/01 Kaffeevollautomat