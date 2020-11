Justerbare vannfilterinnstillinger

Vannfilterinnstillingene kan justeres til hvor hardt vannet er der du bor. Du trenger bare å vri på justeringsringen på Intenza+-vannfilteret. Still den inn på A for bløtt vann, B for middels hardt vann (fabrikkinnstillingen) eller C for hardt vann. Dette vil sørge for en optimal beskyttelse mot kalkavleiringer, og for en best mulig smak.