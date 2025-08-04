    Philips-barbermaskin for hode for en jevn, skallet look på badet

    Barbermaskiner for hode

    Presis barbering som er skånsom mot huden

    Vår beste barbermaskin for hode

    Head Shaver 9000 Series

    Premium våt- og tørrbarbermaskin med 90 minutters driftstid, luksuriøst reiseetui, skyllestasjon og gaveeske, ekstra sett med reservehoder

    Philips-barberingsteknologi er nå tilgjengelig for uanstrengt barbering av hodet

    Form ditt ekte jeg

    360º flex-hode

    Klipp håret i alle retninger med det 360º fleksible barberhodet. Det fullstendig fleksible roterende barberhodet følger hodets konturer for optimal hudkontakt og komfort.

    Et nærbilde av ComfortCut-bladene til Philips-barbermaskin for hode

    ComfortCut-blader

    36 selvslipende ComfortCut-blader klipper hvert hårstrå rett over hudnivå for en glatt og jevn finish.

    PowerAdapt-sensor

    Den dynamiske og responsive PowerAdapt-sensoren leser hårtettheten 125 ganger/sekund, og tilpasser barberingskraften gjennom hele barberingen for en uanstrengt hodebarbering.

    Flere gode grunner til å velge Philips Head Shavers

    • Utformet for komfort med et ergonomisk grep

      Håndter Philips-barbermaskinen for hode med trygghet. Barbermaskinens ergonomiske design hjelper deg med å holde et sikkert grep mens du barberer hodet.

    • Håroppsamlingssystemet holder barberingen ren

      Håroppsamlingssystemet lagrer avklipte hår mens du barberer deg. Få en ren barbering uten å etterlate søl rundt vasken.

    • SkinProtect-teknologi for en jevn og skånsom barbering

      SkinProtection-teknologien tilbyr en hypoallergenisk og hudvennlig våt- eller tørrbarbering uten å dra eller dra.

    • Hygienisk og enkel skyllestasjon

      Vedlikehold Philips-barbermaskinen for hode enkelt med den medfølgende skyllestasjonen. Den rengjør skjærehodene grundig for optimal hygiene og ytelse (tilgjengelig i HS7980 og HS9980).

    • Laget av svensk stål i kirurgisk standard

      Philips Head Shaver-bladene er laget av hudvennlig og korrosjonsbestandig svensk stål av kirurgisk kvalitet.

    • Få det meste ut av ytelsen med planlagte bytter av hoder

      Hold ytelsen til Philips-barbermaskinen din på 100 % ved å bytte ut barberhodene hver 6. måned.

    • Reiselås for å sørge for trygg oppbevaring og reise

      Unngå at enheten slår seg på ved et uhell, og hold deg skallet mens du reiser. Reiselåsfunksjonen sørger for at barbermaskinen forblir avslått når den er pakket i baggen din.

    Klar når du trenger den

    Philips-barbermaskin for hode holdt i en tatovert hånd på et bad

    Få opptil 90 minutters kjøretid

    Få opptil 90 minutters driftstid – omtrent 15 barberinger – på én times lading. Har du det travelt? Lad Philips Head Shaver raskt i bare fem minutter, så har du nok strøm til én full barbering.

    Vanntett Philips-barbermaskin for hode som blir skylt ren

    Helt vaskbar og 100 % vannavstøtende

    Velg Philips-hodebarberingsrutinen som fungerer for deg. Med våt og tørr barbering kan du velge en komfortabel tørrbarbering eller en forfriskende våtbarbering.

    Philips Head Shaver, 5 års garanti²

    Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²

    Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke Philips-barbermaskiner for hode

    Vei gjennom en skog som viser lav miljøpåvirkning

    Bærekraft

    Designet for livet, laget for å vare

    Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.

    Kundeservice og -støtte

    Få hjelp med produktet, finn bruksanvisninger, få de beste tipsene og triksene og feilsøk problemer

    Mer for stell

    Alt-i-Ett-trimmere

    Alt-i-Ett-trimmere

    Allsidighet med presisjon
    Skjeggtrimmere

    Skjeggtrimmere

    Presisjon med letthet
    Kroppstrimmere

    Kroppstrimmere

    Tetthet med komfort

    Ansvarsfraskrivelse

    ¹ Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.
    ² 2 års garanti og 3 års utvidelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet.
