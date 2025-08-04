Barbermaskiner for hode
Presis barbering som er skånsom mot huden
Verdens ledende merke innen elektrisk barbering¹
Philips-barberingsteknologi er nå tilgjengelig for uanstrengt barbering av hodet
Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering¹
360º flex-hode
Klipp håret i alle retninger med det 360º fleksible barberhodet. Det fullstendig fleksible roterende barberhodet følger hodets konturer for optimal hudkontakt og komfort.
ComfortCut-blader
36 selvslipende ComfortCut-blader klipper hvert hårstrå rett over hudnivå for en glatt og jevn finish.
PowerAdapt-sensor
Den dynamiske og responsive PowerAdapt-sensoren leser hårtettheten 125 ganger/sekund, og tilpasser barberingskraften gjennom hele barberingen for en uanstrengt hodebarbering.
Utformet for komfort med et ergonomisk grep
Håndter Philips-barbermaskinen for hode med trygghet. Barbermaskinens ergonomiske design hjelper deg med å holde et sikkert grep mens du barberer hodet.
Håroppsamlingssystemet holder barberingen ren
Håroppsamlingssystemet lagrer avklipte hår mens du barberer deg. Få en ren barbering uten å etterlate søl rundt vasken.
SkinProtect-teknologi for en jevn og skånsom barbering
SkinProtection-teknologien tilbyr en hypoallergenisk og hudvennlig våt- eller tørrbarbering uten å dra eller dra.
Hygienisk og enkel skyllestasjon
Vedlikehold Philips-barbermaskinen for hode enkelt med den medfølgende skyllestasjonen. Den rengjør skjærehodene grundig for optimal hygiene og ytelse (tilgjengelig i HS7980 og HS9980).
Laget av svensk stål i kirurgisk standard
Philips Head Shaver-bladene er laget av hudvennlig og korrosjonsbestandig svensk stål av kirurgisk kvalitet.
Få det meste ut av ytelsen med planlagte bytter av hoder
Hold ytelsen til Philips-barbermaskinen din på 100 % ved å bytte ut barberhodene hver 6. måned.
Reiselås for å sørge for trygg oppbevaring og reise
Unngå at enheten slår seg på ved et uhell, og hold deg skallet mens du reiser. Reiselåsfunksjonen sørger for at barbermaskinen forblir avslått når den er pakket i baggen din.
Få opptil 90 minutters kjøretid
Få opptil 90 minutters driftstid – omtrent 15 barberinger – på én times lading. Har du det travelt? Lad Philips Head Shaver raskt i bare fem minutter, så har du nok strøm til én full barbering.
Helt vaskbar og 100 % vannavstøtende
Velg Philips-hodebarberingsrutinen som fungerer for deg. Med våt og tørr barbering kan du velge en komfortabel tørrbarbering eller en forfriskende våtbarbering.
Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²
Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke Philips-barbermaskiner for hode
Bærekraft
Designet for livet, laget for å vare
Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.
Ansvarsfraskrivelse
¹ Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.
² 2 års garanti og 3 års utvidelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet.
