Skånsom mot huden, tett og komfortabel hodebarbering
Det avanserte 360°-fleksible hodet tilpasser barberhodet med roterende hode til formen på hodet ditt, mens de selvslipende ComfortCut-bladene sikrer et tett og jevnt klipp i alle retninger.
Møt den nye Head Shaver Pro 9000 Series
Se skarp ut, føl deg selvsikker og uttrykk deg selv fullt ut med en innovativ ny tilnærming til hodebarbering fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering¹.
Tett barbering
Det avanserte 360°-fleksible hodet tilpasser seg formen på hodet ditt, mens PowerAdapt-sensoren automatisk justerer barberhodets ytelse basert på hårtetthet, noe som gir en jevn barbering med minimal anstrengelse.
Skånsom mot huden
Philips Head Shaver Pro 9000 Series er designet for en skånsom og komfortabel barbering, og opprettholder hudkontakt med 36 ComfortCut-blader og avansert SkinProtection-teknologi for å sikre et tett og jevnt klipp i alle retninger, slik at ubehag og irritasjon unngås.
Uanstrengt barbering
Det ergonomiske, sklisikre grepet gjør denne barbermaskinen for skallet hår enkel å håndtere, selv i dusjen. Håroppsamlingssystemet sikrer en ren barbering, og reiselåsfunksjonen holder barbermaskinen avslått mens den er pakket i vesken.
Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*
Philips Head Shaver Pro 9000 Series er utformet for en tett barbering som også er komfortabel mot huden. Dette er det perfekte verktøyet for de som vil se bra ut, føle seg selvsikre og uttrykke seg fullt ut.
Klipp hår i alle retninger med det 360-graders fleksible hodet
Den helfleksible enheten snus 360° for å følge hodekonturene for optimal hudkontakt, selv i vanskelige områder, og unngår for mye press som kan forårsake ubehag og irritasjon.
Glatt og skånsom barbering med ComfortCut-blader
Få en ren og komfortabel barbering med denne barbermaskinen fra Philips. Den elektriske barbermaskinens 36 ComfortCut-blader klipper hvert eneste hår rett over huden, for å gi deg en glatt og jevn finish.
Utformet for komfort med et ergonomisk grep
Håndter barbermaskinen med selvtillit med ergonomisk design som hjelper deg med et sikkert grep når du barberer.
Smart PowerAdapt-sensor for uanstrengt barbering
Dynamic Power Adapt-sensoren leser hårtettheten 125 ganger i sekundet. Den justerer barberingskraften dynamisk for en uanstrengt barbering.
Få opptil 90 minutters kjøretid
Få opptil 90 minutters driftstid – omtrent 15 barberinger – på én times lading. Har du det travelt? Lad Philips Head Shaver Pro 9000 Series raskt i bare fem minutter, så har du nok strøm til én full barbering.
Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²
Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke stelleverktøy.
Få tetthet med selvsikkerhet
Se skarp ut, føl deg selvsikker og fortell verden hvem du er med Philips Head Shaver 9000 Series.
Designet for livet, laget for å vare
Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.