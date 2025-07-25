Gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje.
Skap din look enkelt og med presisjon
Allsidig styling for alle dine stellebehov
Få alt du trenger i én enhet. Trim og style ansiktshåret, klipp håret og stell kroppen din komfortabelt med Philips Alt-i-Ett-trimmeren. Dette er allsidig ansikts-, hår- og kroppsstyling.
Nøyaktig og jevn trimming
Vår førsteklasses presisjonskam med 11 lengdeinnstillinger i 0,2 mm trinn gir deg maksimal presisjon for å trimme til nøyaktig den lengden du vil ha for den perfekte looken.
Tilpasser seg skjegget ditt med BeardSense-teknologi
Trimmeren skanner skjeggtetthet 125 ganger per sekund og tilpasser seg for å gi deg akkurat den kraften du trenger. Utmerket for å håndtere tette, buskete eller lengre skjegg.
Selvsikker trimming gjort enkelt
Er det enkelt å bytte mellom stiler?
Trim skjegg, hår og kropp enkelt med Alt-i-Ett-trimmeren. Klikk-på-tilbehøret lar deg bevege deg jevnt mellom forskjellige områder, noe som gjør stell av hele kroppen enkelt og effektivt, alt med ett pålitelig verktøy
Hvor lenge varer batteriet?
Du får opptil 120 minutter trådløs bruk på en full lading. Glemte du å lade? En rask 5-minutters ladelading gir deg nok strøm til én full trimming. Perfekt for travle morgener eller reiser.
Laget for å vare, dag etter dag
Alt-i-Ett-trimmere er bygget med slitesterke materialer av høy kvalitet og slitesterke blader, og gir pålitelig ytelse for trimming av skjegg, hår og kropp, selv ved regelmessig, daglig bruk
Klar når du trenger den
Få trådløs bruk i opptil 120 minutter
Få en kraftig og kontinuerlig stellopplevelse med Philips Alt-i-Ett-trimmeren. Vårt slitesterke litiumbatteri gir opptil 120 minutters driftstid, med mulighet for 5 minutters hurtiglading for én enkelt stelleøkt.
100 % vannbestandig
Philips Alt-i-Ett-trimmeren kan brukes både våt og tørr for en komfortabel og lettvint opplevelse hver gang. I tillegg er den enkel å rengjøre.
Konstruert for å vare med opptil 5 års garanti²
Nyt optimal pålitelighet og ytelse med våre slitesterke stelleverktøy.
Bærekraft
Designet for livet, laget for å vare
Hos Philips er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og levere mer bærekraftige produkter som varer lenger.