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  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden
  • Presis barbering som er skånsom mot huden

Head Shaver Pro 5000 SeriesEssential-barbermaskin med ComfortCut-blader

HS5980/15

4.6
| (305) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produktet
Presis barbering som er skånsom mot huden
Philips Head Shaver Pro 5000 Series er utformet for en presis barbering, og er skånsom mot huden. Det avanserte 360° fleksible hodet justerer seg etter hodeformen din, mens ComfortCut-bladene sørger for en tett, jevn barbering i alle retninger.
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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

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Head Shaver Pro 5000 Series Essential-barbermaskin med ComfortCut-blader

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-barbermaskin med ComfortCut-blader

1 019,00 kr

  • HS740 Blade Refill

    HS740 Blade Refill
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1 019,00 kr

1 019,00 kr

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering

Presis barbering som er skånsom mot huden

  • 360° fleksibelt hode

  • ComfortCut-blader

  • PowerAdapt-sensor

  • Ergonomisk design

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*

Philips Head Shaver Pro 5000 Series er utformet for en tett barbering som også er komfortabel mot huden. Dette er det perfekte verktøyet for de som vil se bra ut, føle seg selvsikre og uttrykke seg fullt ut.

Klipp hår i alle retninger med det 360-graders fleksible hodet

Klipp hår i alle retninger med det 360-graders fleksible hodet

Den helfleksible enheten snus 360° for å følge hodekonturene for optimal hudkontakt, selv i vanskelige områder, og unngår for mye press som kan forårsake ubehag og irritasjon.

Glatt og skånsom barbering med ComfortCut-blader

Glatt og skånsom barbering med ComfortCut-blader

Få en ren og komfortabel barbering med denne barbermaskinen fra Philips. Den elektriske barbermaskinens 36 ComfortCut-blader klipper hvert eneste hår rett over huden, for å gi deg en glatt og jevn finish.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

305

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produktet

10/02/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfect buy!

Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

14/06/2026

Danmark

Danmark

God og hurtig barbering

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!

Fordeler

Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti

Ulemper

Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Date of Use 2026-06-11

07/05/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Awesome shaver !!!!

That shaver i the best which I was using until now !!! Definitely awesome device for saving head !!!

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør

Date of Use 2026-04-01

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør

Date of Use 2026-04-01

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 

  1. Source Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.

  2. 2 års garanti + 3 års utvidelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet