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Dette produktet
Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-barbermaskin med ComfortCut-blader
1 019,00 kr
HS740 Blade Refill
Erstatningshoder for elektrisk barbermaskin
469,00 kr
1 019,00 kr
1 019,00 kr
360° fleksibelt hode
ComfortCut-blader
PowerAdapt-sensor
Ergonomisk design
Philips Head Shaver Pro 5000 Series er utformet for en tett barbering som også er komfortabel mot huden. Dette er det perfekte verktøyet for de som vil se bra ut, føle seg selvsikre og uttrykke seg fullt ut.
Den helfleksible enheten snus 360° for å følge hodekonturene for optimal hudkontakt, selv i vanskelige områder, og unngår for mye press som kan forårsake ubehag og irritasjon.
Få en ren og komfortabel barbering med denne barbermaskinen fra Philips. Den elektriske barbermaskinens 36 ComfortCut-blader klipper hvert eneste hår rett over huden, for å gi deg en glatt og jevn finish.
4.6
av 5
305
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produktet
Foram1
10/02/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Perfect buy!
Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
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14/06/2026
Danmark
God og hurtig barbering
Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!
Fordeler
Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti
Ulemper
Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Tomasino6699
07/05/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Awesome shaver !!!!
That shaver i the best which I was using until now !!! Definitely awesome device for saving head !!!
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør
Date of Use 2026-04-01
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør
Date of Use 2026-04-01
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.
Source Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.
2 års garanti + 3 års utvidelse ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet