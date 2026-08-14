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HS740 Blade RefillErstatningshoder for elektrisk barbermaskin

HS740/15

4.6

| (376) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produktet

Presis barbering som er skånsom mot huden

Head Shaver Pro-erstatningshoder er drevet av 36 selvslipende ComfortCut-blader laget av svensk stål. Bytt dem hver sjette måned, og få barbermaskinen din tilbake til 100 % ytelse. HS740-hodene passer til barbermaskiner HS5980, HS7980 og HS9980.

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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

Kompatible produkter

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-barbermaskin med ComfortCut-blader

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Førsteklasses barbermaskin med luksuriøst tilbehør

HS9980/15

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*

Presis barbering som er skånsom mot huden

  • Autentisk, ekte Philips

  • Passer til HS5980, HS7980 og HS9980

  • ComfortCut-blader

  • Korrosjonsbestandig barberingssystem

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*

Fra verdens ledende merke innen elektrisk barbering*

Philips Head Shaver Pro er utformet for en tett barbering som også er komfortabel mot huden. Dette er det perfekte verktøyet for de som vil se bra ut, føle seg selvsikre og uttrykke seg fullt ut.

Glatt og skånsom barbering med ComfortCut-blader

Glatt og skånsom barbering med ComfortCut-blader

Få en ren og komfortabel barbering med denne barbermaskinen fra Philips. Den elektriske barbermaskinens 36 ComfortCut-blader klipper hvert eneste hår rett over huden, for å gi deg en glatt og jevn finish.

Laget av svensk stål i kirurgisk standard

Laget av svensk stål i kirurgisk standard

Philips Head Shaver Pro-bladene er laget av svensk stål i kirurgisk standard som motstår korrosjon og er hudvennlig

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.6

av 5

376

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produktet

14/08/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Klipper helt ned.

Flott maskin, lett å bruke. Lett å rengjøre. Et kjempe steg opp fra temu 😉

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Bruksdato 2026-07-15

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Bruksdato 2026-07-15

10/02/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Perfect buy!

Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Bruksdato 2025-01-10

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid

Bruksdato 2025-01-10

14/06/2026

Danmark

Danmark

God og hurtig barbering

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!

Fordeler

Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti

Ulemper

Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Bruksdato 2026-06-11

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Bruksdato 2026-06-11

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 

  1. Source Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.