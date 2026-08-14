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Presis barbering som er skånsom mot huden
Head Shaver Pro-erstatningshoder er drevet av 36 selvslipende ComfortCut-blader laget av svensk stål. Bytt dem hver sjette måned, og få barbermaskinen din tilbake til 100 % ytelse. HS740-hodene passer til barbermaskiner HS5980, HS7980 og HS9980.
Autentisk, ekte Philips
Passer til HS5980, HS7980 og HS9980
ComfortCut-blader
Korrosjonsbestandig barberingssystem
Philips Head Shaver Pro er utformet for en tett barbering som også er komfortabel mot huden. Dette er det perfekte verktøyet for de som vil se bra ut, føle seg selvsikre og uttrykke seg fullt ut.
Få en ren og komfortabel barbering med denne barbermaskinen fra Philips. Den elektriske barbermaskinens 36 ComfortCut-blader klipper hvert eneste hår rett over huden, for å gi deg en glatt og jevn finish.
Philips Head Shaver Pro-bladene er laget av svensk stål i kirurgisk standard som motstår korrosjon og er hudvennlig
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4.6
av 5
376
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produktet
Uberlord
14/08/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Klipper helt ned.
Flott maskin, lett å bruke. Lett å rengjøre. Et kjempe steg opp fra temu 😉
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Bruksdato 2026-07-15
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Bruksdato 2026-07-15
Foram1
10/02/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Perfect buy!
Excellent price and works perfectly! Comfortable to use with a smooth finish and no sore or irritated skin!
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Bruksdato 2025-01-10
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Advanced-barbermaskin med 90 min. kjøretid
Bruksdato 2025-01-10
vvBDKvv
14/06/2026
Danmark
God og hurtig barbering
Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!
Fordeler
Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti
Ulemper
Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Bruksdato 2026-06-11
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Bruksdato 2026-06-11
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.
Source Euromonitor International Limited; detaljhandelsvolum, definisjon av kategorien barbermaskiner per kroppstype, data fra 2024, forskning utført i oktober 2024.