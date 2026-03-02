Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.

Disse hodetelefonene har et oppsett med fire mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.