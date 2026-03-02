Flyt gjennom dagene dine med de ekte trådløse øreproppene som føles lettere, passer bedre og låter bra. Aktiv støyreduksjon lar deg lytte fri fra distraksjoner, mens de teksturerte øretuppene holder proppene komfortabelt på plass.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Trådløse hodetelefoner
total
recurring payment
Demp støyen, elsk passformen
Små propper. Komfortabel passform
Aktiv støyundertrykking
Teknologi med fire mikrofoner
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Flott lyd fra hverdagsproppene som passer som hånd i hanske
SecureFit-teksturerte ørepropper gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Funksjoner som dynamisk bass lar deg nyte full kraft av favorittlåtene dine selv om du lytter stille.
Du hører alltid musikken din med aktiv støyreduksjon
Aktiv støyreduksjon reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan slå det på eller av via ørepluggene eller appen vår, og bevissthetsmodus vil slippe eksterne lyder inn igjen.
Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.
Disse hodetelefonene har et oppsett med fire mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
IPX4 sprut- og svettebestandig
Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.
Ladeetui som passer i lommen, med hull til snor
Det lille ladeetuiet glir lett ned i lommen, eller du kan feste en stropp til snorhullet og henge etuiet fra vesken eller beltestroppen. Mono-modus betyr at du kan bruke den ene øreproppen mens den andre lades.
Opptil 36 timers avspillingstid med etui
Du får 8 timers avspillingstid på én full lading og 28 ekstra timer fra ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får du 6 timer og 21 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 10 minutter for å få 2 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.