      Demp støyen, elsk passformen

      Flyt gjennom dagene dine med de ekte trådløse øreproppene som føles lettere, passer bedre og låter bra. Aktiv støyreduksjon lar deg lytte fri fra distraksjoner, mens de teksturerte øretuppene holder proppene komfortabelt på plass.

      Tilgjengelig i:

      Demp støyen, elsk passformen

      • Små propper. Komfortabel passform
      • Aktiv støyundertrykking
      • Teknologi med fire mikrofoner
      • Naturlig lyd. Dynamisk bass

      Flott lyd fra hverdagsproppene som passer som hånd i hanske

      SecureFit-teksturerte ørepropper gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Funksjoner som dynamisk bass lar deg nyte full kraft av favorittlåtene dine selv om du lytter stille.

      Du hører alltid musikken din med aktiv støyreduksjon

      Aktiv støyreduksjon reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan slå det på eller av via ørepluggene eller appen vår, og bevissthetsmodus vil slippe eksterne lyder inn igjen.

      Teknologi med fire mikrofoner. Tydeligere samtaler, selv på steder med mange folk.

      Disse hodetelefonene har et oppsett med fire mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.

      Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

      IPX4 sprut- og svettebestandig

      Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen betyr at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke tar skade av litt regn. Bruker du dem på en spesielt varm dag? Litt svette gjør heller ingen ting.

      Ladeetui som passer i lommen, med hull til snor

      Det lille ladeetuiet glir lett ned i lommen, eller du kan feste en stropp til snorhullet og henge etuiet fra vesken eller beltestroppen. Mono-modus betyr at du kan bruke den ene øreproppen mens den andre lades.

      Opptil 36 timers avspillingstid med etui

      Du får 8 timers avspillingstid på én full lading og 28 ekstra timer fra ladeetuiet med støyreduksjonen av (med støyreduksjonen på får du 6 timer og 21 ekstra timer fra etuiet). For en rask lading kan du lade i 10 minutter for å få 2 ekstra timer. Etuiet kan lades via USB-C.

      Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen

      Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

      Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

      GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

      Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Frekvensområde
        20–20 000 Hz
        Høyttalerdiameter
        10 mm
        Impedans
        16 Ohm
        Maksimal inngangseffekt
        3 mW
        Følsomhet
        105 db ± 2 db (1 kHz, 126 mV)
        Drivertype
        Dynamisk

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        SBC

      • Ytre eske

        Lengde
        43.50  cm
        Antall kundepakker
        24
        Bredde
        24.50  cm
        Bruttovekt
        2.95  kg
        Høyde
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Nettovekt
        1.42  kg
        Taravekt
        1.53  kg

      • Anvendelighet

        Volumkontroll
        Ja
        Vannbestandig
        IPX4
        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Mono-modus for TWS
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Berør
        Google Fast Pair
        Ja
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Innereske

        Lengde
        11.30  cm
        Antall kundepakker
        3
        Bredde
        10.40  cm
        Høyde
        10.00  cm
        Nettovekt
        0.18  kg
        Bruttovekt
        0.32  kg
        Taravekt
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Drift

        Antall batterier
        3 stk.
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        6 + 21  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        8 + 28  time(r)
        Kort ladetid
        10 mins for 2 hrs
        Batteritype (ladeetui)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batteritype (ørepropp)
        Lithium Polymer (built-in)
        Batterivekt (samlet)
        10.1  g
        Batterikapasitet (etui)
        410  mAh
        Batterikapasitet (ørepropp)
        50  mAh

      • Mål, emballasje

        Høyde
        11.2  cm
        Emballasjetype
        Kartong
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        9.6  cm
        Dybde
        3.4  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Bruttovekt
        0.085  kg
        Nettovekt
        0.059  kg
        Taravekt
        0.026  kg

      • Tilbehør

        Hurtigstartveiledning
        Ja
        Ørepropper
        Tre par (S, M, L)
        Ladeenhet
        Ja

      • Formgivning

        Farge
        Rosa
        Bruksmåte
        Øretelefoner
        Materialet i ørekoblingen
        Silikon
        Øretilpasning
        Øretelefoner
        I-øret-passform
        Silikonørepropp

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        2 mics for each side

      • Mål

        Mål på ladeetui (B x D x H)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Mål på ørepropp (B x D x H)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Totalvekt
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        FF
        Bevissthetsmodus
        Ja
        Mikrofon for ANC
        2 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Flerfunksjonsberøring
        Støtte for taleassistent
        Ja

      • Bærekraftighet

        Plastskall
        inneholder 55 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

