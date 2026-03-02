Søkeord

      Hodetelefoner

      TAH4500PK/00

      Totalvurdering / 5
      Gli inn i en flott lyd

      Hvis du vil ha superkomfortable støydempende hodetelefoner til daglig bruk, får du det her. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lavt volum. De utskiftbare ørekopputene og batteriet maksimerer komfort og ytelse i årene som kommer.

      Gli inn i en flott lyd

      • Naturlig lyd. Dynamisk bass
      • Komfortabel passform på øret
      • Støyundertrykking
      • Opptil 70 timers avspillingstid

      Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass

      Spesialinnstilte 32 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. Hvis du ser på film eller spiller, kan du slå på en modus med lav latens i appen vår.

      Komfortabel passform med utskiftbare komponenter, slik at de kan brukes i årevis

      Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.

      Du hører alltid musikken din med aktiv støydemping

      Aktiv støydemping reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan la den stå på auto eller bruke Philips Headphones-appen for å justere nivåene selv.

      Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling

      Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.

      Opptil 70 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)

      Med støydemping av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.

      Klare samtaler. De hører hva du sier

      Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

      Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen

      Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.

      Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur

      De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.

      GRS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning

      Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Lyd

        Akustisk system
        Lukket
        Frekvensområde
        20–20 000 Hz
        Impedans
        32 ohm
        Maksimal inngangseffekt
        10 mW
        Følsomhet
        113 dB (1K Hz, 1 mW)
        Høyttalerdiameter
        32  millimeter
        Drivertype
        Dynamisk

      • Tilkoblingsmuligheter

        Bluetooth-versjon
        6,0
        Bluetooth-profiler
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimal rekkevidde
        Opptil 10  m
        Flerpunktstilkobling
        Ja
        Støttet kodek
        SBC

      • Ytre eske

        Lengde
        21.70  cm
        Antall kundepakker
        3
        Bredde
        18.50  cm
        Bruttovekt
        1.32  kg
        Høyde
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17759 5
        Nettovekt
        0.50  kg
        Taravekt
        0.82  kg

      • Anvendelighet

        Volumkontroll
        Ja
        Philips Headphones-appstøtte
        Ja
        Google Fast Pair
        Ja
        Fastvareoppdateringer er mulig
        Ja
        Type kontroller
        Knapp
        Microsoft Swift Pair
        Ja

      • Drift

        Antall batterier
        1 del
        Ladetid
        2  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC på)
        50  time(r)
        Avspillingstid for musikk (ANC av)
        70  time(r)
        Kort ladetid
        5 mins for 4 hrs
        Batterivekt (samlet)
        9.52  g
        Batterikapasitet (hodetelefoner)
        500  mAh
        Batteritype (hodetelefoner)
        Litium-polymer (innebygd)

      • Mål, emballasje

        Høyde
        24.5  cm
        Emballasjetype
        Kartong
        Type hylleplassering
        Henging
        Bredde
        19.85  cm
        Dybde
        5.5  cm
        Antallet produkter som følger med
        1
        EAN
        48 95229 17759 8
        Bruttovekt
        0.332  kg
        Nettovekt
        0.168  kg
        Taravekt
        0.164  kg

      • Produktmål

        Høyde
        17.84  cm
        Bredde
        15.84  cm
        Dybde
        7.37  cm
        Vekt
        0.156  kg

      • Tilbehør

        Hurtigstartveiledning
        Ja

      • Formgivning

        Farge
        Rosa
        Bruksmåte
        Hodebånd
        Sammenleggbar design
        Flat/innover
        Materialet i ørekoblingen
        Syntetisk skinn
        Øretilpasning
        Hodetelefoner
        Øreklokketype
        Lukket bakside

      • Telekommunikasjon

        Mikrofon for samtale
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20804 9

      • ANC-funksjoner

        ANC-teknologi
        FB
        Mikrofon for ANC
        3 mikrofoner
        ANC (aktiv støyundertrykking)
        Ja

      • Taleassistent

        Kompatibel med taleassistent
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivering av taleassistent
        Trykk på flerfunksjonsknappen
        Støtte for taleassistent
        Ja

      • Bærekraftighet

        Plastskall
        inneholder 71 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492

