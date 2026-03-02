Hvis du vil ha superkomfortable støydempende hodetelefoner til daglig bruk, får du det her. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lavt volum. De utskiftbare ørekopputene og batteriet maksimerer komfort og ytelse i årene som kommer.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet
Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken
Hopp over dette
Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Legg til tilbehør
Dette produktet
- {discount-value}
Hodetelefoner
total
recurring payment
Gli inn i en flott lyd
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Komfortabel passform på øret
Støyundertrykking
Opptil 70 timers avspillingstid
Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
Spesialinnstilte 32 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. Hvis du ser på film eller spiller, kan du slå på en modus med lav latens i appen vår.
Komfortabel passform med utskiftbare komponenter, slik at de kan brukes i årevis
Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.
Du hører alltid musikken din med aktiv støydemping
Aktiv støydemping reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan la den stå på auto eller bruke Philips Headphones-appen for å justere nivåene selv.
Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
Opptil 70 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)
Med støydemping av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.
Klare samtaler. De hører hva du sier
Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.