Hvis du vil ha superkomfortable støydempende hodetelefoner til daglig bruk, får du det her. Du får fyldig lyd med dyp bass selv ved lavt volum. De utskiftbare ørekopputene og batteriet maksimerer komfort og ytelse i årene som kommer.
Gli inn i en flott lyd
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Komfortabel passform på øret
Støyundertrykking
Opptil 70 timers avspillingstid
Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
Spesialinnstilte 32 mm-drivere og dynamisk bass kombineres for å gi deg flott lyd med full, fyldig bass selv ved lavt volum. Hvis du ser på film eller spiller, kan du slå på en modus med lav latens i appen vår.
Komfortabel passform med utskiftbare komponenter, slik at de kan brukes i årevis
Myke øreklokker i PU-skinn og et mykt justerbart hodebånd gir deg en superbehagelig passform. For best akustisk forsegling og komfort kan du erstatte øreputene med minneskum hvis de slites ned over tid. Du kan også bytte ut hodetelefonens oppladbare litium-ion-batteri når den når slutten av levetiden.
Du hører alltid musikken din med aktiv støyreduksjon
Aktiv støydemping reduserer ekstern støy slik at du kan fokusere på musikk, podcaster og samtaler. Du kan la den stå på auto eller bruke Philips Headphones-appen for å justere nivåene selv.
Stabil Bluetooth®-flerpunkts tilkobling og enkel parkobling
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Android Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
Philips Headphones-appen. Tilpass opplevelsen
Føler du at musikken din mangler noe? Appen vår har EQ, en intuitiv equalizer som lar deg finjustere lyden og utforske forskjellige EQ-innstillinger med fingertuppene. Du kan også bruke appen til å justere støyreduksjon, aktivere dynamisk bass, administrere tilkoblede enheter, oppdatere fastvare og mer.
Vi bruker brukt, resirkulert plast i produktene våre, og emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp. Innleggene er trykt på resirkulert papir.
Opptil 70 timers avspillingstid (50 med støyreduksjon aktivert)
Med støydemping av kan du få opptil 70 timers spilletid fra full lading, og med støyreduksjon på får du opptil 50 timer. For en rask boost, kan du lade i bare 5 minutter for å få 4 ekstra timer.
Klare samtaler. De hører hva du sier
Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. En dedikert mikrofon fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.
Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
De tilpassbare driverne i disse hodetelefonene er stemt etter Philips’ lydsignatur, noe som gir deg varm, naturlig lyd med dyp bass. Du vil elske det du hører, uansett hva du lytter til.
Tekniske spesifikasjoner
Lyd
Akustisk system
Lukket
Frekvensområde
20–20 000 Hz
Impedans
32 ohm
Maksimal inngangseffekt
10 mW
Følsomhet
113 dB (1K Hz, 1 mW)
Høyttalerdiameter
32
millimeter
Drivertype
Dynamisk
Tilkoblingsmuligheter
Bluetooth-versjon
6,0
Bluetooth-profiler
A2DP
AVRCP
HFP
Maksimal rekkevidde
Opptil 10
m
Flerpunktstilkobling
Ja
Støttet kodek
SBC
Ytre eske
Lengde
21.70
cm
Antall kundepakker
3
Bredde
18.50
cm
Bruttovekt
1.32
kg
Høyde
25.50
cm
GTIN
1 48 95229 17756 4
Nettovekt
0.50
kg
Taravekt
0.82
kg
Anvendelighet
Volumkontroll
Ja
Philips Headphones-appstøtte
Ja
Google Fast Pair
Ja
Type kontroller
Knapp
Microsoft Swift Pair
Ja
Drift
Antall batterier
1 del
Ladetid
2
time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på)
50
time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av)
70
time(r)
Kort ladetid
5 mins for 4 hrs
Batterivekt (samlet)
9.52
g
Batterikapasitet (hodetelefoner)
500
mAh
Batteritype (hodetelefoner)
Litium-polymer (innebygd)
Mål, emballasje
Høyde
24.5
cm
Emballasjetype
Kartong
Type hylleplassering
Henging
Bredde
19.85
cm
Dybde
5.5
cm
Antallet produkter som følger med
1
EAN
48 95229 17756 7
Bruttovekt
0.332
kg
Nettovekt
0.168
kg
Taravekt
0.164
kg
Produktmål
Høyde
17.84
cm
Bredde
15.84
cm
Dybde
7.37
cm
Vekt
0.156
kg
Tilbehør
Hurtigstartveiledning
Ja
Formgivning
Farge
Svart
Bruksmåte
Hodebånd
Sammenleggbar design
Flat/innover
Materialet i ørekoblingen
Syntetisk skinn
Øretilpasning
Hodetelefoner
Øreklokketype
Lukket bakside
Telekommunikasjon
Mikrofon for samtale
1 mic
8 40063 20801 8
ANC-funksjoner
ANC-teknologi
FB
Mikrofon for ANC
3 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)
Ja
Taleassistent
Kompatibel med taleassistent
Apple Siri
Google Assistant
Aktivering av taleassistent
Trykk på flerfunksjonsknappen
Støtte for taleassistent
Ja
Bærekraftighet
Plastskall
inneholder 71 % GRS-sertifisert resirkulert, brukt polykarbonat TE-00132492