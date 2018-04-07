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Utgått
Elleve drikker
Førsteklasses integrert melkekaraffel
Sølv
AquaClean
Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk og er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.
Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.
Det avanserte displayet viser deg all nødvendig informasjon, slik at du enkelt kan bruke maskinen på best mulig måte. Både ikoner og tekst guider deg gjennom alle tilpasningsalternativene og viktige vedlikeholdsaktiviteter.
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Magalhaes
07/04/2018
Portugal
Faz um excelente espresso, é funcional e prática.
Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática
Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.
Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre