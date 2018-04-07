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  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin
  • Det største utvalget fra en kompakt maskin

Utgått

Saeco PicoBaristoHelautomatisk espressomaskin

SM3061/10

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Det største utvalget fra en kompakt maskin
PicoBaristo er en kompakt maskin som skjemmer kaffeelskere bort med et rikt utvalg. Via brukergrensesnittet kan du velge mellom en rekke spesialtyper med ett tastetrykk. Og med AquaClean-filteret kan du lage opptil 5000 kopper* kaffe uten avkalking
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Lag opptil 5000 kopper* kaffe uten avkalking

Det største utvalget fra en kompakt maskin

  • Elleve drikker

  • Førsteklasses integrert melkekaraffel

  • Sølv

  • AquaClean

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk og er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.

Lag elleve drikker helt enkelt

Gled deg over mange ulike drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

Forbedret kontroll over maskinen via det avanserte displayet

Forbedret kontroll over maskinen via det avanserte displayet

Det avanserte displayet viser deg all nødvendig informasjon, slik at du enkelt kan bruke maskinen på best mulig måte. Både ikoner og tekst guider deg gjennom alle tilpasningsalternativene og viktige vedlikeholdsaktiviteter.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

07/04/2018

Portugal

Portugal

Faz um excelente espresso, é funcional e prática.

Máquina superautomática fácil de utilizar, prática e funcional. Faz bebidas de elevada qualidade: Espresso, LatteMachiato, Capuccino, etc. Manutenção periódica simples de realizar. Pouco ruidosa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder PicoBaristo HD8927/01 Máquina de café expresso super automática

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.

  2. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre