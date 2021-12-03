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Utgått
SH98/70
NanoTech-presisjonsknivblader
Passer til SP981X, SP982X og SP986X
SH98-erstatningsskjærehoder er kompatible med alle S9000 Prestige-barbermaskiner med avrundede hoder (SP981X, SP982X og SP986X). De er ikke kompatible med de vinkelformede barbermaskinene S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X og SP988X), som bruker etterfølgeren SH91 i stedet. SH91-erstatningsskjærehodene er kompatible med alle S9000 Prestige-barbermaskiner og vinklede og avrundede hoder for barbermaskiner.
1. Dra topplaten av skjæreenheten. 2. Erstatt den med den nye brakettløsningen for skjærehodet. 3. Du kan tilbakestille barbermaskinen ved å trykke på og holde inne av/på-knappen i mer enn fem sekunder.
Den oppgraderte løsningen gjør det enklere enn noen gang å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. Dette nye formatet vil gi deg mulighet til å installere de nye skjærehodene på bare to trinn, tilrettelegge for grundig rengjøring av barbermaskinen og gjøre den daglige barberingen best mulig.
3.9
av 5
38
Anmeldelser
Molly Ferrari
03/12/2021
Deutschland
Das Produkt ist einfach anzubringen
Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.
Fordeler
Fpr wenig Geld ein neues Gerät
Ulemper
Keine
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe
seppino
25/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Der beste den ich von Philips hatte
Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Maddes63
06/03/2019
Deutschland
Hat mich sehr überzeugt
Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe