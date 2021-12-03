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Utgått

Shaver S9000 PrestigeErstatningsskjærehoder

SH98/70

3.9
| (38) Anmeldelser
Gjør barbermaskinen like god som ny
Skjærehodene kutter ni millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene for å få full ytelse igjen. Kompatibel med Series 9000 Prestige.
Se alle fordeler

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • NanoTech-presisjonsknivblader

  • Passer til SP981X, SP982X og SP986X

Erstatningsskjærehoder for S9000 Prestige

Erstatningsskjærehoder for S9000 Prestige

SH98-erstatningsskjærehoder er kompatible med alle S9000 Prestige-barbermaskiner med avrundede hoder (SP981X, SP982X og SP986X). De er ikke kompatible med de vinkelformede barbermaskinene S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X og SP988X), som bruker etterfølgeren SH91 i stedet. SH91-erstatningsskjærehodene er kompatible med alle S9000 Prestige-barbermaskiner og vinklede og avrundede hoder for barbermaskiner.

Enkelt å skifte ut

Enkelt å skifte ut

1. Dra topplaten av skjæreenheten. 2. Erstatt den med den nye brakettløsningen for skjærehodet. 3. Du kan tilbakestille barbermaskinen ved å trykke på og holde inne av/på-knappen i mer enn fem sekunder.

Den enkleste måten å vedlikeholde barbermaskinen på

Den enkleste måten å vedlikeholde barbermaskinen på

Den oppgraderte løsningen gjør det enklere enn noen gang å vedlikeholde Philips-barbermaskinen. Dette nye formatet vil gi deg mulighet til å installere de nye skjærehodene på bare to trinn, tilrettelegge for grundig rengjøring av barbermaskinen og gjøre den daglige barberingen best mulig.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

38

Anmeldelser

03/12/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist einfach anzubringen

Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.

Fordeler

Fpr wenig Geld ein neues Gerät

Ulemper

Keine

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe

25/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Der beste den ich von Philips hatte

Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

06/03/2019

Deutschland

Deutschland

Hat mich sehr überzeugt

Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SH98/70 Ersatz-Scherköpfe

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