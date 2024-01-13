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Utgått
Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader
Fjæringssystem med høy kontroll
Kraftig digital motor
Førsteklasses SkinGlide-belegg
Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir tosidige NanoTech-presisjonsknivblader en svært tett barbering. De 72 selvslipende knivbladene er herdet med nanopartikler og har ekstra sterke, varige skarpe kanter for en tett barbering hver gang.
For å unngå lugging og ubehag har Philips s9000 Prestige et fjæringssystem med høy presisjon for å sikre perfekt bladstilling for maksimal skjærepresisjon.
Med maksimalt med rotasjoner for maksimal effektivitet sørger Philips' mest avanserte digitale motor for en nøyaktig barbering uansett ansiktskontur eller hårtetthet.
4.5
av 5
2775
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Perarne
13/01/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Alle funksjoner i en maskin
Veldig god maskin, tett og fin barbering uten irritasjon av huden Kjekt med utskiftbare hoder slik at man kan velge barbering, trimming eller intim trimming
Fordeler
Alt i en maskin
Ulemper
Ingen
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Konge
18/08/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Meget god! Anbefales på det sterkeste!!
Må ha en maskin som er skånsom mot sensitiv hud. Meget fornøyd!
Fordeler
Meget bra barber resultat, lett i bruk!
Ulemper
Stort etui.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
knp1947
09/08/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Barbermaskin som fungerer flott og ikke lugger.
Ble anbefalt av en venn. Han hadde brukt maskinen i over et år og hadde bare positive ting å fortelle om maskinen.
Ulemper
Skulle jeg si en ulempe må det være ladde enheten som er litt stor spesielt når en reiser mye.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
756 evalueringer av 7 barberere med 108 forbrukere i Tyskland