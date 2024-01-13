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  • Utrolig skånsom og tett barbering*
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  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*
  • Utrolig skånsom og tett barbering*

Utgått

Shaver S9000 PrestigeWet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

SP9861/16

4.5
| (2775) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Utrolig skånsom og tett barbering*
Opplev en utrolig jevn og tett barbering – til og med på syvdagers skjegg med Philips S9000 Prestige. Barbermaskinen er utstyrt med SkinIQ-teknologien som gjør at den registrerer og tilpasser seg deg for å få barberopplevelsen du alltid har drømt om.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Utrolig skånsom og tett barbering*

  • Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader

  • Fjæringssystem med høy kontroll

  • Kraftig digital motor

  • Førsteklasses SkinGlide-belegg

Ekstra sterke og selvslipende blader for den tetteste barberingen

Ekstra sterke og selvslipende blader for den tetteste barberingen

Med opptil 150 000 kuttebevegelser per minutt gir tosidige NanoTech-presisjonsknivblader en svært tett barbering. De 72 selvslipende knivbladene er herdet med nanopartikler og har ekstra sterke, varige skarpe kanter for en tett barbering hver gang.

Den perfekte knivstillingen for maksimal presisjon

Den perfekte knivstillingen for maksimal presisjon

For å unngå lugging og ubehag har Philips s9000 Prestige et fjæringssystem med høy presisjon for å sikre perfekt bladstilling for maksimal skjærepresisjon.

Høyhastighets barberingseffektivitet

Høyhastighets barberingseffektivitet

Med maksimalt med rotasjoner for maksimal effektivitet sørger Philips' mest avanserte digitale motor for en nøyaktig barbering uansett ansiktskontur eller hårtetthet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

2775

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

13/01/2024

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Alle funksjoner i en maskin

Veldig god maskin, tett og fin barbering uten irritasjon av huden Kjekt med utskiftbare hoder slik at man kan velge barbering, trimming eller intim trimming

Fordeler

Alt i en maskin

Ulemper

Ingen

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

18/08/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget god! Anbefales på det sterkeste!!

Må ha en maskin som er skånsom mot sensitiv hud. Meget fornøyd!

Fordeler

Meget bra barber resultat, lett i bruk!

Ulemper

Stort etui.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

09/08/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Barbermaskin som fungerer flott og ikke lugger.

Ble anbefalt av en venn. Han hadde brukt maskinen i over et år og hadde bare positive ting å fortelle om maskinen.

Ulemper

Skulle jeg si en ulempe må det være ladde enheten som er litt stor spesielt når en reiser mye.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. 756 evalueringer av 7 barberere med 108 forbrukere i Tyskland